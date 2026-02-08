Мотивував команду російською: ФК "Карпати" змінив капітана після мовного скандалу (відео)
Львівський футбольний клуб "Карпати" вирішив змінити капітана команди Дениса Мірошніченка. Правий захисник, який виступає під номером 11, звернувся до колег російською мовою перед контрольним матчем зі шведським ГАІС 7 лютого.
Капітан "Карпат" Денис Мірошніченко перед зустріччю зі шведським клубом ГАІС виголосив коротеньку промову російською мовою. Мотиваційний спіч потрапив у пряму трансляцію.
Після розголосу ситуації у ФК повідомили, що очільника команди переоберуть.
"Давайте ребята, осталось очень мало до официальных игр. Максимальная концентрация с этой игры… и максимальная поддержка друг другу", — виголошує Мирошниченко перед грою.
Команда провела голосування й за підсумками виборів новим капітаном "зелено-білих" було обрано центрального захисника Владислава Бабогла.
Віцекапітанами команда обрала Амбросія Чачуа та Едсона.
Зазначимо, що п’ятий контрольний поєдинок на зимових зборах в Іспанії українська команда програла з рахунком 0:1.
