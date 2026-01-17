"Тема закрита": ексгравці "Динамо" Мілевський та Рибалка побилися після матчу медіаліги (відео)

17 січня після першого туру в українській медіалізі UA STEEL LEAGUE команда "Ігніс" Артема Мілевського обіграла "Рух" Сергія Рибалки. Однак після фінального свистка перепалка наставників переросла в бійку, яка потрапила на відео.

Після завершення гри Мілевський підійшов до Рибалки та почав з ним розмову, після чого саме екснападник "Динамо" розпочав бійку проти свого ексодноклубника. Епізод потрапив на відеоогляд матчу в Youtube.

На кадрах видно, що ексфутболісти київського "Динамо" влаштували бійку після словесної суперечки між наставниками команд. Після обміну ударами, обох чоловіків вдалося вгамувати завдяки діям присутніх футболістів.

Відразу після бійки та коли обидві сторони вгамувалися, "Міля" також показав непристойний жест у бік свого ексодноклубника. Наразі невідомо точно, що саме спровокувало розбірки чоловіків за допомогою кулаків.

Відео дня

Згодом медіаліга UA STEEL LEAGUE у своєму Instagram оприлюднила світлину з двома тренерами. Обидвоє ексгравців "Динамо" стоять поруч і тиснуть одне одному руки, показуючи, що конфлікт між ними було вичерпано.

"Тема закрита", — коротко йдеться в підписі до посту в соцмережі.

Раніше Фокус розповідав про те, що Мілевського підозрювали в схемі "договірних матчів". В мережі писали, що саме ексфутболіст був причетним до цієї схеми, однак він заперечив

Згодом стало відомо, що Мілевський розповів про зустріч з працівниками ТЦК. Він згадав, що поїхав зрання за шампанським, і на заправку приїхав бус з військовими.