"Тема закрыта": экс-игроки "Динамо" Милевский и Рыбалка подрались после матча медиалиги (видео)

17 января после первого тура в украинской медиализе UA STEEL LEAGUE команда "Игнис" Артема Милевского обыграла "Рух" Сергея Рыбалки. Однако после финального свистка перепалка наставников переросла в драку, которая попала на видео.

После завершения игры Милевский подошел к Рыбалке и начал с ним разговор, после чего именно экс-нападающий "Динамо" начал драку против своего экс-содноклубника. Эпизод попал на видеообзор матча в Youtube.

На кадрах видно, что экс-футболисты киевского "Динамо" устроили драку после словесного спора между наставниками команд. После обмена ударами, обоих мужчин удалось унять благодаря действиям присутствующих футболистов.

Сразу после драки и когда обе стороны успокоились, "Миля" также показал неприличный жест в сторону своего экс-содноклубника. Пока неизвестно точно, что именно спровоцировало разборки мужчин с помощью кулаков.

Відео дня

Впоследствии медиалига UA STEEL LEAGUE в своем Instagram обнародовала фотографию с двумя тренерами. Оба экс-игрока "Динамо" стоят рядом и жмут друг другу руки, показывая, что конфликт между ними был исчерпан.

"Тема закрыта", — коротко говорится в подписи к посту в соцсети.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Милевского подозревали в схеме "договорных матчей". В сети писали, что именно экс-футболист был причастен к этой схеме, однако он отрицал

Впоследствии стало известно, что Милевский рассказал о встрече с работниками ТЦК. Он вспомнил, что поехал с утра за шампанским, и на заправку приехал бус с военными.