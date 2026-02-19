Свідоцтво злочинів ЗС РФ: знищений росіянами поїзд везуть до Києва (відео)

Джейсон Белліні, журналіст Scripps News, отримав спеціальний дозвіл від "Укрзалізниці" супроводжувати до Києва вагон зі складу сполученням "Барвінкове — Харків — Чоп", який Росія атакувала трьома "Шахедами" 27 січня.

Джейсон Белліні записав відео, на якому видно масштаб пошкоджень: пасажирський вагон вигорів повністю.

"Найближчими днями світові лідери прибуватимуть до Києва на поїзді до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. І ось що їх зустріне: цей пасажирський вагон, який близько місяця тому був знищений — люди згоріли живцем унаслідок атаки російського безпілотника", — зазначає журналіст.

За його словами, керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" надав Scripps News ексклюзивну можливість проїхати разом із залізничниками останній відрізок шляху цього вагона до Києва з місця, де він потрапив під удар, — з-під Барвінкового в Харківській області, найближчої до лінії фронту станції. У вагоні було 18 осіб, шестеро з них загинули.

Відео дня

Белліні запитав у Олександра Шевченка, керівника відділу комунікацій та клієнтського обслуговування пасажирів "Укрзалізниці", чи важко транспортувати знищений росіянами вагон.

"Зараз він скріплений металевими тросами, щоб не розвалитися по дорозі. На жаль, він не підлягає ремонту. На це щоразу важко дивитися, тому що нам в Україні не вистачає вагонів. Зараз кожен вагон — на вагу золота", — сказав Шевченко.

"І кожне життя теж на вагу золота", — зазначив журналіст.

"Звичайно. У цьому вагоні загинуло шестеро людей. Загиблих могло бути більше, якби не швидка реакція провідника", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, у Києві встановили, що російські військові використовувала Starlink, щоб атакувати "Шахедами" пасажирський поїзд. Незабаром після цього Ілон Маск після прохання міністра оборони України Михайла Федорова відключив зв'язок росіянам. SpaceX заблокував тисячі несанкціонованих російських терміналів Starlink.

Обмеження роботи терміналів Starlink для незареєстрованих дронів стало відчутним ударом по можливостях російських військ на фронті. Українські військові зазначають, що це значно ускладнило ворогові ведення атак.