Свидетельство преступлений ВС РФ: уничтоженный россиянами поезд везут в Киев (видео)

Джейсон Беллини, журналист Scripps News, получил специальное разрешение от "Укрзализныци" сопровождать в Киев вагон из состава сообщением "Барвенково — Харьков — Чоп", который Россия атаковала тремя "Шахедами" 27 января.

Джейсон Беллини записал видео, на котором виден масштаб повреждений: пассажирский вагон выгорел полностью.

"В ближайшие дни мировые лидеры будут прибывать в Киев на поезде к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России. И вот что их встретит: этот пассажирский вагон, который около месяца назад был уничтожен — люди сгорели заживо в результате атаки российского беспилотника", — отмечает журналист.

По его словам, руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" предоставил Scripps News эксклюзивную возможность проехать вместе с железнодорожниками последний отрезок пути этого вагона в Киев из места, где он попал под удар — из-под Барвенково в Харьковской области, ближайшей к линии фронта станции. В вагоне было 18 человек, шестеро из них погибли.

Беллини спросил у Александра Шевченко, руководитель отдела коммуникаций и клиентского обслуживания пассажиров "Укрзализныци", тяжело ли транспортировать уничтоженный россиянами вагон.

"Сейчас он скреплен металлическими тросами, чтобы не развалиться по дороге. К сожалению, он не подлежит ремонту. На это каждый раз тяжело смотреть, потому что нам в Украине не хватает вагонов. Сейчас каждый вагон — на вес золота", — сказал Шевченко.

"И каждая жизнь тоже на вес золота", — отметил журналист.

"Конечно. В этом вагоне погибли шесть человек. Погибших могло быть больше, если бы не быстрая реакция проводника", — сказал Шевченко.

Напомним, в Киеве установили, что российские военные использовала Starlink, что бы атаковать "Шахедами" пассажирский поезд. Вскоре после этого Илон Маск после просьбы министра обороны Украины Михаила Федоров отключил связь россиянам. SpaceX заблокировал тысячи несанкционированных российских терминалов Starlink.

Ограничение работы терминалов Starlink для незарегистрированных дронов стало ощутимым ударом по возможностям российских войск на фронте. Украинские военные отмечают, что это значительно усложнило врагу ведение атак.