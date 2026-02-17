"У них подгорает": военный о реакции ВС РФ на отключение Starlink (видео)

Ограничение работы терминалов Starlink для незарегистрированных дронов стало ощутимым ударом по возможностям российских войск на фронте. Украинские военные отмечают, что это значительно усложнило врагу ведение атак и дало определенное преимущество на направлениях боевых действий.

Как рассказал в интервью Фокусу командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр им. Симона Петлюры Любомир Заика, ограничение работы Starlink ощутимо повлияло на тактические возможности российских войск.

Блокировка Starlink — как отреагировали ВС РФ

Он пояснил, что дроны, которые использовали Starlink были оснащены специальными антеннами и применялись для массовых атак. Из-за масштабности их использования враг получал экономическую выгоду от разработки и применения этих аппаратов, ведь можно было запускать большие партии дронов одновременно.

"Мы понимаем, что экономически выгодно разрабатывать дроны, которые можно применять в больших масштабах. Именно в этом заключается их преимущество", — пояснил военный.

По словам специалиста, отключение незарегистрированных терминалов Starlink снизило эффективность атак и вызвало заметную реакцию в российских войсках. Более того, дроны теперь не могут так свободно применяться для поражения объектов, и это дало украинским подразделениям определенное облегчение на линии фронта. Военный добавил, что реакция врага была выражена словами "у них аж шипит, аж подгорает", что, по его мнению, свидетельствует о значительном эффекте ограничений.

Кроме того, Заика сравнил ситуацию с массовым производством беспилотников "Шахед", отметив, что если несколько лет назад их использовали только для поражения военной техники, то сейчас они могут атаковать жилые дома, гражданский транспорт и другие объекты.

В общем, россияне применяют дроны выборочно и хаотично. Кроме этого, враг не ограничивается только военными целями, а обстрелы затрагивают даже гражданские объекты, и этот хаотичный характер атак является системным.

"Раньше "Шахеды" применялись преимущественно против военной техники, а сейчас они попадают по автомобилям, домам — фактически хаотично. Можно сказать, что это действия террористов. Они просто бьют куда попало", — добавил он.

Блокировка Starlink — что об этом известно

Напомним, что 5 февраля эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что ВС РФ приостановили штурмовые действия из-за проблем со связью и терминалами Starlink. По его словам, российское командование потеряло контроль над войсками, тогда как украинские подразделения продолжают пользоваться спутниковой связью.

Кроме того, в Генштабе объяснили, что после блокировки Starlink у россиян возникли серьезные проблемы на поле боя, из-за которых они были вынуждены значительно уменьшить количество штурмовых действий, а на некоторых направлениях атаки вообще прекратились.

По данным Института изучения войны, блокирование незарегистрированных терминалов Starlink значительно усложнило российским войскам проведение боевых операций и ограничило их способность наносить тактические удары. Несмотря на попытки создать альтернативные средства связи, полноценной замены Starlink у россиян пока нет, из-за чего они вынуждены проводить связь "на земле".

Также Фокус писал, что после блокировки россиянам доступа к терминалам Starlink украинские военные начали локальные контратаки на востоке Запорожской области.

