"У них підгорає": військовий про реакцію ЗС РФ на відключення Starlink (відео)

Обмеження роботи терміналів Starlink для незареєстрованих дронів стало відчутним ударом по можливостях російських військ на фронті. Українські військові зазначають, що це значно ускладнило ворогу ведення атак та дало певну перевагу на напрямках бойових дій.

Як розповів в інтерв’ю Фокусу командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр ім. Симона Петлюри Любомир Заїка, обмеження роботи Starlink відчутно вплинуло на тактичні можливості російських військ.

Блокування Starlink — як відреагували ЗС РФ

Він пояснив, що дрони, які використовували Starlink були оснащені спеціальними антенами та застосовувалися для масових атак. Через масштабність їхнього використання ворог отримував економічну вигоду від розробки та застосування цих апаратів, адже можна було запускати великі партії дронів одночасно.

"Ми розуміємо, що економічно вигідно розробляти дрони, які можна застосовувати у великих масштабах. Саме у цьому полягає їхня перевага", — пояснив військовий.

За словами фахівця, відключення незареєстрованих терміналів Starlink знизило ефективність атак і спричинило помітну реакцію у російських військах. Ба більше, дрони тепер не можуть так вільно застосовуватися для ураження об’єктів, і це дало українським підрозділам певне полегшення на лінії фронту. Військовий додав, що реакція ворога була виражена словами "в них аж шипить, аж підгорає", що, на його думку, свідчить про значний ефект обмежень.

Крім того, Заїка порівняв ситуацію з масовим виробництвом безпілотників "Шахед", зазначивши, що якщо кілька років тому їх використовували лише для ураження військової техніки, то зараз вони можуть атакувати житлові будинки, цивільний транспорт та інші об’єкти.

Загалом, росіяни застосовують дрони вибірково та хаотично. Окрім цього, ворог не обмежується лише військовими цілями, а обстріли зачіпають навіть цивільні об’єкти, і цей хаотичний характер атак є системним.

"Раніше "Шахеди" застосовувалися переважно проти військової техніки, а зараз вони влучають по автомобілях, будинках — фактично хаотично. Можна сказати, що це дії терористів. Вони просто гасять куди попало", — додав він.

Блокування Starlink — що про це відомо

Нагадаємо, що 5 лютого експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що ЗС РФ призупинили штурмові дії через проблеми зі зв’язком і терміналами Starlink. За його словами, російське командування втратило контроль над військами, тоді як українські підрозділи продовжують користуватися супутниковим зв’язком.

Крім того, у Генштабі пояснили, що після блокування Starlink у росіян виникли серйозні проблеми на полі бою, через які вони були змушені значно зменшити кількість штурмових дій, а на деяких напрямках атаки взагалі припинилися.

За даними Інституту вивчення війни, блокування незареєстрованих терміналів Starlink значно ускладнило російським військам проведення бойових операцій та обмежило їхню здатність завдавати тактичних ударів. Попри спроби створити альтернативні засоби зв’язку, повноцінної заміни Starlink у росіян наразі немає, через що вони змушені проводити зв’язок "на землі".

Також Фокус писав, що після блокування росіянам доступу до терміналів Starlink українські військові почали локальні контратаки на сході Запорізької області.

