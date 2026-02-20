П'ять найбільших країн Європи розроблять недорогі системи ППО: деталі

Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія об’єднали зусилля над спільним багатомільйонним проєктом. Його метою є запуск у виробництво недорогих систем протиповітряної оборони, таких як автономні дрони або ракети.

П’ять найбільших держав Європи запускають виробництво недорогих систем ППО протягом 12 місяців, повідомили інформаційному агентству Reuters міністри, які в п’ятницю зустрілися в польському місті Краків.

"Велика Британія та наші партнери з E5 активізують свої зусилля – вони разом інвестують у наступне покоління систем протиповітряної оборони та автономних систем для зміцнення щита НАТО", — заявив міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард.

Війна в Україні показала, як автономні безпілотники-перехоплювачі можуть стати ефективною альтернативою дорогим ракетам ППО, і європейські союзники Києва прагнуть повчитися на їхньому досвіді. Цьому була присвячена зустріч Європейської групи п'яти міністрів оборони, до складу якої входять Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія. Вона пройшла на тлі роботи європейських лідерів над посиленням оборонного потенціалу та зростаючих сумнівів Європи щодо зобов'язань Вашингтона захищати континент.

"Це багатомільйонне зобов’язання для розвитку цієї технології. Ми дуже сподіваємося, що це призведе до створення .. виробництва протягом 12 місяців", — сказав Люк Поллард.

Ініціатива "Низьковитратні виконавчі пристрої та автономні платформи", відома як LEAP, передбачає розробку передових недорогих систем протиповітряної оборони, таких як автономні дрони або ракети, перший проєкт яких буде реалізовано до 2027 року, йдеться в окремій заяві уряду Великої Британії.

"Ми щойно підписали дуже важливе зобов’язання щодо спільного розвитку ударних можливостей на основі безпілотників, низьковитратного спільного виробництва та спільних закупівель недорогих виконавчих пристроїв. Це виклик нашого часу — технології змінюються… і ми повинні дуже швидко реагувати", – заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Нагадаємо, що в Україні презентували універсальну систему протиповітряної оборони "Шершень". Військовий експерт Девід Екс назвав її проривом для національної ППО. Комплекс дозволяє зменшити критичну залежність від західних поставок озброєння. Це можливо завдяки здатності поєднувати різні типи радарів і ракет. Система також дає змогу ефективно використовувати запаси боєприпасів, які раніше залишалися без застосування.

Раніше ми також інформували, що спроба Росії здійснити масований ракетний удар 17 лютого по українській енергетичній інфраструктурі зазнала невдачі. Військовий кореспондент Сергій Місюра зазначив, що українська ППО продемонструвала безпрецедентний результат – усі крилаті ракети противника були знищені. Крім того, значну роль у відбитті атаки відіграла українська авіація.