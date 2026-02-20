Пять крупнейших стран Европы разработают недорогие системы ПВО: детали

Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания объединили усилия над совместным многомиллионным проектом. Его целью является запуск в производство недорогих систем противовоздушной обороны, таких как автономные дроны или ракеты.

Пять крупнейших государств Европы запускают производство недорогих систем ПВО в течение 12 месяцев, сообщили информационному агентству Reuters министры, которые в пятницу встретились в польском городе Краков.

"Великобритания и наши партнеры из E5 активизируют свои усилия — они вместе инвестируют в следующее поколение систем противовоздушной обороны и автономных систем для укрепления щита НАТО", — заявил министр оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард.

Война в Украине показала, как автономные беспилотники-перехватчики могут стать эффективной альтернативой дорогостоящим ракетам ПВО, и европейские союзники Киева стремятся поучиться на их опыте. Этому была посвящена встреча Европейской группы пяти министров обороны, в состав которой входят Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Она прошла на фоне работы европейских лидеров над усилением оборонного потенциала и растущих сомнений Европы относительно обязательств Вашингтона защищать континент.

Відео дня

"Это многомиллионное обязательство для развития этой технологии. Мы очень надеемся, что это приведет к созданию ... производства в течение 12 месяцев", — сказал Люк Поллард.

Инициатива "Низкозатратные исполнительные устройства и автономные платформы", известная как LEAP, предусматривает разработку передовых недорогих систем противовоздушной обороны, таких как автономные дроны или ракеты, первый проект которых будет реализован до 2027 года, говорится в отдельном заявлении правительства Великобритании.

"Мы только что подписали очень важное обязательство по совместному развитию ударных возможностей на основе беспилотников, низкозатратного совместного производства и совместных закупок недорогих исполнительных устройств. Это вызов нашего времени — технологии меняются... и мы должны очень быстро реагировать", — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Напомним, что в Украине презентовали универсальную систему противовоздушной обороны "Шершень". Военный эксперт Дэвид Экс назвал ее прорывом для национальной ПВО. Комплекс позволяет уменьшить критическую зависимость от западных поставок вооружения. Это возможно благодаря способности сочетать различные типы радаров и ракет. Система также позволяет эффективно использовать запасы боеприпасов, которые ранее оставались без применения.

Ранее мы также информировали, что попытка России осуществить массированный ракетный удар 17 февраля по украинской энергетической инфраструктуре потерпела неудачу. Военный корреспондент Сергей Мисюра отметил, что украинская ПВО продемонстрировала беспрецедентный результат — все крылатые ракеты противника были уничтожены. Кроме того, значительную роль в отражении атаки сыграла украинская авиация.