Випробовують Трампа на міцність: п'ять російських військових літаків кружляли біля Аляски

Два російські бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35 і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 увійшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. У підсумку США підняли в повітря дев'ять літаків, щоб відігнати росіян.

Інцидент стався 19 лютого. Національне командування з аеронавтики та радіаційного захисту США (NORAD) негайно відреагувало на вторгнення росіян, піднявши в повітря дев'ять літаків. Американські сили задіяли два винищувачі F-16, два сучасних F-35, літак-розвідник E-3 і чотири літаки-заправники KC-135, пише Bild.

Перед літаками НАТО стояло завдання перехопити, ідентифікувати та супроводжувати російські літаки доти, доки вони не покинуть зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Зона ідентифікації протиповітряної оборони починається там, де закінчується суверенний повітряний простір держави. Вона охоплює певну область у міжнародному повітряному просторі, де всі повітряні судна зобов'язані повідомляти про свої дії та ідентифікувати себе. Мета полягає в тому, щоб завчасно виявляти потенційні загрози і мати можливість швидко реагувати в надзвичайних ситуаціях.

Відео дня

Російські військові літаки під час маневру залишалися в міжнародному повітряному просторі. Вони не порушували суверенний повітряний простір ні Сполучених Штатів, ні Канади. Крім того, NORAD підтвердив, що подібні дії відбуваються регулярно і не вважаються загрозою.

NORAD використовує багаторівневу систему захисту, що охоплює супутники, наземні та повітряні радіолокаційні системи, а також винищувачі, для виявлення і відстеження повітряних суден.

Інцидент на Алясці аж ніяк не є поодиноким випадком. Російські далекі бомбардувальники (наприклад, Ту-95, Ту-160), морські патрульні літаки (Ту-142) та винищувачі супроводу також регулярно діють у міжнародному повітряному просторі поблизу Північної Європи — наприклад, у Норвезькому морі, над Баренцевим морем, поблизу Великої Британії або в районі Балтійського моря. Зазвичай вони не повідомляють про себе місцевим диспетчерам повітряного руху заздалегідь.

Військово-повітряні сили НАТО (наприклад, Норвегії, Великої Британії, Данії, Німеччини, Польщі) регулярно піднімають у повітря винищувачі швидкого реагування (QRA) для виявлення і супроводу російських літаків. Ці польоти, як правило, здійснюються в міжнародному повітряному просторі, як це нещодавно сталося на Алясці.

Тим часом стало відомо, що українські військові збили російський літак Су-34 на південному напрямку.

А наприкінці 2025 року західні розвідки повідомили, що російські спецслужби планували влаштовувати вибухи на пасажирських авіарейсах із Європи до США.