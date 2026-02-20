Испытывают Трампа на прочность: пять российских военных самолетов кружили возле Аляски

Два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски. В итоге США подняли в воздух девять самолетов, чтобы отогнать россиян.

Инцидент произошел 19 февраля. Национальное командование по аэронавтике и радиационной защите США (NORAD) немедленно отреагировало на вторжение россиян, подняв в воздух девять самолетов. Американские силы задействовали два истребителя F-16, два современных F-35, самолет-разведчик E-3 и четыре самолета-заправщика KC-135, пишет Bild.

Перед самолетами НАТО стояла задача перехватить, идентифицировать и сопровождать российские самолеты до тех пор, пока они не покинут зону идентификации противовоздушной обороны Аляски.

Зона идентификации противовоздушной обороны начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство государства. Она охватывает определенную область в международном воздушном пространстве, где все воздушные суда обязаны сообщать о своих действиях и идентифицировать себя. Цель состоит в том, чтобы заблаговременно обнаруживать потенциальные угрозы и иметь возможность быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях.

Российские военные самолеты во время маневра оставались в международном воздушном пространстве. Они не нарушали суверенное воздушное пространство ни Соединенных Штатов, ни Канады. Кроме того, NORAD подтвердил, что подобные действия происходят регулярно и не считаются угрозой.

NORAD использует многоуровневую систему защиты, включающую спутники, наземные и воздушные радиолокационные системы, а также истребители, для обнаружения и отслеживания воздушных судов.

Инцидент на Аляске отнюдь не является единичным случаем. Российские дальние бомбардировщики (например, Ту-95, Ту-160), морские патрульные самолеты (Ту-142) и истребители сопровождения также регулярно действуют в международном воздушном пространстве вблизи Северной Европы – например, в Норвежском море, над Баренцевым морем, вблизи Великобритании или в районе Балтийского моря. Обычно они не сообщают о себе местным диспетчерам воздушного движения заранее.

Военно-воздушные силы НАТО (например, Норвегии, Великобритании, Дании, Германии, Польши) регулярно поднимают в воздух истребители быстрого реагирования (QRA) для обнаружения и сопровождения российских самолетов. Эти полеты, как правило, осуществляются в международном воздушном пространстве, как это недавно произошло на Аляске.

Тем временем стало известно, что украинские военные сбили российский самолет Су-34 на южном направлении.

А в конце 2025 года западные разведки сообщили, что российские спецслужбы планировали устраивать взрывы на пассажирских авиарейсах из Европы в США.