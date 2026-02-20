ВСУ сбили российский Су-34: первые подробности

Украинские военные сбили российский самолет Су-34 на южном направлении. Это произошло 19 февраля.

Об этом сообщил мониторинговый канал "monitor".

Сбитие самолета также подтвердил и российский канал, который пишет о военной авиации FighterBomber.

"Легендарный двадцать первый, красный", — написал он.

21-й борт был поставлен на вооружение ВС РФ в 2014 году, он был изготовлен в соответствии с контрактом, заключенным с Минобороны в 2012 году.

В то же время Воздушные силы ВСУ и Минобороны РФ пока не сообщали и не комментировали информацию об уничтожении российского истребителя-бомбардировщика.

Су-34 — что известно

Су-34 — это всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик, который был разработан в Советском Союзе. Его разработали для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника.

Відео дня

Россия использовала Су-34 во время вторжения в Грузии, российской кампании в Сирии и во время полномасштабного вторжения в Украину. Известно как минимум о 64 Су-34, которые были уничтожены во время полномасштабной войны.

28 января появилась информция, что вблизи острова Змеиный Силы обороны Украины сбили вражеский Су-34. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о взлете этого истребителя с военного аэродрома "Майкоп". Однако пока подтверждений потери этого бомбардировщика также не поступало.

Позже стало известно, что россияне также могли потерять многоцелевой истребитель Су-30 в тот же вечер.

Напомним, ранее аналитики-расследователи идентифицировали автора российского Telegram-канала Fighterbomber, который пишет о военной авиации РФ и активно поддерживает войну. Это капитан вооруженных сил РФ Илья Туманов из Воронежа. Как минимум до начала 2020 года Туманов служил на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Он был помощником штурмана эскадрильи на истребителе-бомбардировщике Су-34 и был в Сирии.

Он достаточно оперативно сообщает о потерях российской авиации, хотя в Минобороны РФ такую информацию пытаются скрывать.

Ранее Фокус писал, какие предприятия в РФ нужно уничтожить, чтобы Российская Федерация потеряла возможность выпускать новые истребители Су-34 и бомбардировщики Су-35.