"Минус" вражеский Су-34 возле Одесской области: россияне сегодня могли потерять не один самолет, — Коваленко

Вечером 28 января российская армия, предварительно, потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34 (по другим данным — Су-30) возле острова Змеиный, а затем стало известно о вероятной потере у ВС РФ еще одного самолета на другом направлении.

Россияне также могли потерять многоцелевой истребитель Су-30. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

"Россияне сегодня могли потерять два самолета — Су-30 и Су-34", — написал Коваленко.

Глава Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко также распространил сообщение о том, что у россиян 28 января, предварительно, было потеряно два самолета: Су-34 и Су-30. Второй истребитель, как пишут в Telegram-каналах, ВС РФ могли потерять в Курской области.

Мониторинговые каналы также пишут о том, что ВС РФ, вероятно, потеряли еще один самолет. Однако официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало, вражеское Минобороны заявлений о вероятных потерях пока не делало.

Відео дня

Перед этим в сети сообщили, что вблизи острова Змеиный Силы обороны Украины сбили вражеский Су-34. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о взлете этого истребителя с военного аэродрома "Майкоп". Однако пока подтверждений потери этого бомбардировщика также не поступало.

Напомним, 28 января издание The New York Post распространяло данные исследования, которое демонстрирует потери россиян в полномасштабной войне с Украиной: они "побили рекорды" ряда предыдущих военных конфликтов.

Также 28 января военный эксперт Дмитрий Снегирев в колонке Фокуса рассказывал, как инновации ВСУ вызвали колоссальные потери у россиян.