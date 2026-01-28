"Мінус" ворожий Су-34 біля Одещини: росіяни сьогодні могли втратити не один літак, — Коваленко

Увечері 28 січня російська армія, попередньо, втратила винищувач-бомбардувальник Су-34 (за іншими даними — Су-30) біля острова Зміїний, а потім стало відомо про ймовірну втрату у ЗС РФ ще одного літака на іншому напрямку.

Росіяни також могли втратити багатоцільовий винищувач Су-30. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни сьогодні могли втратити два літаки — Су-30 і Су-34", — написав Коваленко.

Очільник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко також поширив допис про те, у росіян 28 січня, попередньо, було втрачено два літаки: Су-34 та Су-30. Другий винищувач, як пишуть у Telegram-каналах, ЗС РФ могли втратити у Курській області.

Моніторингові канали також пишуть про те, що ЗС РФ, ймовірно, втратили ще один літак. Однак офіційного підтвердження цієї інформації на момент публікації не надходило, вороже Міноборони заяв щодо ймовірних втрат наразі не робило.

Перед цим у мережі повідомили, що поблизу острова Зміїний Сили оборони України збили ворожий Су-34. Перед цим моніторингові канали попереджали про зліт цього винищувача з військового аеродрому "Майкоп". Однак наразі підтверджень втрати цього бомбардувальника також не надходило.

