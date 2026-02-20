ЗСУ збили російський Су-34: перші подробиці

Українські військові збили російський літак Су-34 на південному напрямку. Це сталося 19 лютого.

Про це повідомив моніторинговий канал "monitor".

Збиття літака також підтвердив і російський канал, який пише про військову авіацію FighterBomber.

"Легендарний двадцять перший, червоний", — написав він.

21-й борт було поставлено на озброєння ЗС РФ у 2014 році, він був виготовлений відповідно до контракту, укладеному з Міноборони в 2012 році.

Водночас Повітряні сили ЗСУ та Міноборони РФ наразі не повідомляли та не коментували інформацію про знищення російського винищувача-бомбардувальника.

Су-34 — що відомо

Су-34 — це всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, який було розроблено в Радянському Союзі. Його розробили для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника.

Росія використовувала Су-34 під час вторгнення в Грузії, російської кампанії в Сирії та під час повномасштабного вторгнення в Україну. Відомо щонайменше про 64 Су-34, які були знищені під час повномасштабної війни.

28 січня з'явилася інформція, що що поблизу острова Зміїний Сили оборони України збили ворожий Су-34. Перед цим моніторингові канали попереджали про зліт цього винищувача з військового аеродрому "Майкоп". Однак наразі підтверджень втрати цього бомбардувальника також не надходило.

Пізніше стало відомо, що росіяни також могли втратити багатоцільовий винищувач Су-30 у той же вечір.

Нагадаємо, раніше аналітики-розслідувачі ідентифікували автора російського Telegram-каналу Fighterbomber, який пише про військову авіацію РФ і активно підтримує війну. Це капітан збройних сил РФ Ілля Туманов із Воронежа. Щонайменше до початку 2020 року Туманов служив на військовому аеродромі "Балтимор" у Воронежі. Він був помічником штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34 і був у Сирії.

Він досить оперативно повідомляє про втрати російської авіації, хоча в Міноборони РФ таку інформацію намагаються приховувати.

Раніше Фокус писав, які підприємства в РФ потрібно знищити, щоб Російська Федерація втратила можливість випускати нові винищувачі Су-34 і бомбардувальники Су-35.