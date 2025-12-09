РФ готовила подрыв самолетов на рейсах в США: ущерб мог сравниться с терактами 11 сентября, — FT

Российские спецслужбы планировали устраивать взрывы на пассажирских авиарейсах из Европы в США. Это должно было быть следующим этапом после подрывов посылок DHL в логистических центрах Великобритании, Польши и Германии в июле 2024 года.

О подготовке диверсий РФ на пассажирских самолетах пишет Finantial Times. Журналисты отметили, что каждый из взрывов в логистических центрах DHL был достаточно мощным, чтобы сбить грузовой самолет, если бы произошел на борту.

Службы безопасности разоблачили группу диверсантов под руководством России и обнаружили у них еще 6 кг взрывчатки. Неназванные источники в службе сообщили журналистам, что этого количества было достаточно, чтобы перейти к реализации следующего этапа плана: атак на авиарейсы в США. По словам авторов статьи, такие диверсии могли бы нанести больше вреда, чем любой теракт со времен нападения на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.

Со ссылкой на чиновников журналисты добавили, что диверсии РФ на складах DHL были лишь одним чуть ли не случайным инцидентом в большой скоординированной кампании саботажа под руководством Кремля, и он посеял смущение во всей Европе. Правоохранители и разведчики сорвали подрывы пассажирских поездов и дамб, поджоги торговых центров и отравление воды, и это лишь те попытки диверсий, о которых стало известно.

"Первое важное, что следует учесть, это то, что мы до сих пор не осознаем всего, что происходит. То, что публично понимают по этому поводу, — это лишь верхушка [айсберга]... правительства все еще решили не говорить о многих вещах", — сказал эксперт по вопросам России в Chatham House Кир Джайлз.

По словам журналистов, сейчас диверсионная деятельность России для таких стран как Польша представляет такую же угрозу, как исламистский терроризм. Со ссылкой на мнение источников в разведке авторы отмечают, что объекты, на которые направлены операции российских спецслужб, и риски, на которые они готовы пойти, отражают больше, чем просто динамику реакции на войну с Украиной. При этом некоторые разведывательные данные указывают на долгосрочное планирование таких диверсий.

Диверсия РФ на складах DHL: детали

В сентябре международная группа расследователей установила, что агенты ГРУ устроили теракты в Европе на складах логистической компании DHL в 2024 году. Выяснилось, что взрывчатку доставил в Литву российский подводник, а дальше его сообщники отправляли пакеты с активированным взрывным устройством с таймером по почте.

17 ноября польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в Польше диверсанты взорвали пути, по которым шла помощь Украине. На следующий день Туск сообщил, что по информации следствия железную дорогу в Польше взорвали двое украинцев, завербованные российскими спецслужбами. 1 декабря польская прокуратура инициировала европейский ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в подрыве железной дороги.