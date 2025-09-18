Взрывчатка в DHL и в квартире: как агенты ГРУ устроили теракты в Европе, — расследователи (фото)

В Литве и других странах Балтии действовала сеть агентов Главного управления разведки Российской Федерации, которые устроили взрыв на складах логистической компании DHL. Кроме того, агенты едва не взорвали жилой дом, в котором оставили активированную взрывчатку. Среди преступников — бывший российский подводник и украинцы, которые отсидели сроки за серьезные преступления.

Related video

В 2024 году на складах DHL в Европе прогремела серия взрывов, за которой стояли агенты ГУР, установила международная группа расследователей VSquare и Frontstory (Польша), Re:Baltica (Латвия), Delfi (Эстония), The Insider (россияне) и LRT (Литва). Выяснилось, что российский подводник доставил взрывчатку в Литву, сообщники забирали опасные пакеты и отправляли их почтовой службой. При этом внутри пакетов было активировано взрывное устройство с таймером, которое должно было сдетонировать в определенное время. Из-за ошибки диверсантов мог взлететь на воздух дом в Вильнюсе, поскольку другой агент слишком задержался, установили расследователи.

17 сентября на портале расследователей VSquare появились детали российской спецоперации в Европе. Фигуранты — 15 человек: большинство задержаны правоохранителями. Среди них — россияне, литовцы, эстонцы, латвийцы, украинцы. Злоумышленники беспрепятственно пересекли границы РФ со взрывчатым веществом нитрометан. Согласно плану, должны были состояться диверсии на складах DHL в Польше, Великобритании, Германии.

Диверсии РФ — детали подрывов в Европе

Основные организаторы — экс-командир подводной лодки К-387 Александр Мирошников, который организовал доставку взрывчатки из РФ, и агент Ярослав Михайлов, который инструктировал, кто что и когда должен делать, говорится в статье. При этом пакет побывал в Нарве (как обычная посылка), в Риге и добрался до Вильнюса.

В Вильнюсе арендовали квартиру, в которой украинец Вячеслав Чебаненко (отсидел 5 лет за изнасилование) собрал четыре взрывных устройства и сформировал четыре посылки. Каждая бомба имела таймер: их активировали и оставили в квартире. За коробками должен был прийти другой фигурант — литовец Александр Шурановас: его задача — отправка в Польшу и Британию (по две на каждую страну). Но преступник заблудился, поэтому Чебаненко вернулся, деактивировал таймеры.

Диверсии РФ — один из подрывников литовец Александр Шурановас Фото: Facebook

Согласно данным расследователей, около месяца коробки с нитрометаном перевозили из страны в страну, но в итоге вернули в Литву. В Каунасе к диверсии подключился ранее судимый 27-летний украинец Владислав Деркавец: он передал посылки Шурановасу, который на этот раз не заблудился. Посылки все же направились в Британию (через службу DHL) и в Польшу (через DPD). И именно тогда произошел первый взрыв — взорвался почтовый склад в Германии, напомнили расследователи.

Агенты ГРУ устроили три взрыва, а один сорвался, пояснили на портале:

20 июля в 5:45 — взрыв в аэропорту Лейпцига в Германии;

21 июля в 02:15 — взрыв в грузовике под Варшавой;

22 июля в 3:36 — складе DHL в Бирмингеме.

Служба внутренней разведки Польши перехватила четвертую посылку и вовремя деактивировала взрывчатку, которую спрятали в массажной подушке.

Диверсии РФ — схема преступления ГРУ в Европе в 2024 году Фото: VSquare

В статье указано, что трое фигурантов находятся в международном розыске — это Андрей Бабуров (сбежал в Санкт-Петербург), Ярослав Михайлов (сбежал в Азербайджан), Томас Довган Стабачинскас (фигурирует под фамилией Шурановас). Кроме того, Михайлов и Стабачинскас причастны к еще одной диверсии — поджогу склада IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года.

Диверсии РФ — агенты ГРУ в международном розыске из-за взрывов в Европе Фото: VSquare

Отметим, Фокус писал о других диверсиях РФ в Европе и мире. В августе Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал аналитический отчет с анализом российских атак на европейскую инфраструктуру.

Напоминаем, 17 сентября медиа SkyNews рассказало об опасениях Британии, которая ожидает диверсии РФ на глубинных оптоволоконных кабелях и газопроводах.