Вибухівка у DHL та в квартирі: як агенти ГРУ влаштували теракти у Європі, — розслідувачі (фото)

У Литві та інших країнах Балтії діяла мережа агентів Головного управління розвідки Російської Федерації, які влаштували вибух на складах логістичної компанії DHL. Крім того, агенти ледь не підірвали житловий будинок, у якому залишили активовану вибухівку. Серед злочинців — колишній російський підводник та українці, які відсиділи терміни за серйозні злочини.

У 2024 році на складах DHL у Європі пролунала серія вибухів, за якою стояли агенти ГУР, встановила міжнародна група розслідувачів VSquare та Frontstory (Польща), Re:Baltica (Латвія), Delfi (Естонія), The Insider (росіяни) та LRT (Литва). З'ясувалось, що російський підводник доставив вибухівку у Литву, спільники забирали небезпечні пакунки та відправляли їх поштою службою. При цьому всередині пакунків був активований вибуховий пристрій з таймером, який мав здетонувати у визначений час. Через помилку диверсантів міг злетіти у повітря будинок у Вільнюсі, оскільки інший агент надто затримався, встановили розслідувачі.

17 вересня на порталі розслідувачів VSquare з'явились деталі російської спецоперації у Європі. Фігуранти — 15 осіб: більшість затримані правоохоронцями. Серед них — росіяни, литовці, естонці, латвійці, українці. Зловмисники безперешкодно перетнули кордони РФ з вибуховою речовиною нітрометан. Згідно з планом, мали відбутись диверсії на складах DHL у Польщі, Британії, Німеччині.

Диверсії РФ — деталі підривів у Європі

Основні організатори — екскомандир підводного човна К-387 Олександр Мірошников, який організував доставку вибухівкм з РФ, та агент Ярослав Михайлов, який інструктував, хто що і коли повинен робити, ідеться у статті. При цьому пакунок побував у Нарві (як звичайна посилка), у Ризі та дістався до Вільнюса.

У Вільнюсі орендували квартиру, у якій українець В'ячеслав Чебаненко (відсидів 5 років за зґвалтування) зібрав чотири вибухових пристрої та сформував чотири посилки. Кожна бомба мала таймер: їх активували та залишили у квартирі. За коробками мав прийти інший фігурант — литовець Олександр Шурановас: його завдання — відправлення у Польщу та Британії (по дві на кожну країну). Але злочинець заблукав, тому Чебаненко повернувся, деактивував таймери.

Диверсії РФ - один з підривників литовець Олександр Шурановас Фото: Facebook

Згідно з даними розслідувачів, близько місяця коробки з нітрометаном перевозили з країни в країну, але врешті повернули у Литву. У Каунасі до диверсії підключився раніше засуджений 27-річний українець Владислав Деркавець: він передав посилки Шурановасу, який цього разу не заблукав. Посилки врешті попрямували у Британію (через службу DHL) та у Польщу (через DPD). І саме тоді стався перший вибух — підірвався поштовий склад в Німеччині, нагадали розслідувачі.

Агенти ГРУ влаштували три вибухи, а один зірвався, пояснили на порталі:

20 липня о 5:45 — вибух в аеропорту Лейпцига в Німеччині;

21 липня о 02:15 — вибух у вантажівці під Варшавою;

22 липня о 3:36 — складі DHL у Бірмінгемі.

Служба внутрішньої розвідки Польщі перехопила четверту посилку та вчасно деактивувала вибухівку, яку сховали у масажній подушці.

Диверсії РФ - схема злочину ГРУ у Європі у 2024 році Фото: VSquare

У статті вказано, що троє фігурантів перебувають у міжнародному розшуку — це Андрій Бабуров (втік до Санкт-Петербурга), Ярослав Михайлов (втік в Азербайджан), Томас Довган Стабачинскас (фігурує під прізвищем Шурановас). Крім того, Михайлов та Стабачинскас причетні до ще однієї диверсії — підпалу складу IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року.

Диверсії РФ - агенти ГРУ у міжнародному розшуку через вибухи в Європі Фото: VSquare

Зазначимо, Фокус писав про інші диверсії РФ у Європі та світі. У серпні Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) опублікував аналітичний звіт з аналізом російських атак на європейську інфраструктуру.

Нагадуємо, 17 вересня медіа SkyNews розповіло про побоювання Британії, яка очікує диверсії РФ на глибинних оптоволоконних кабелях та газопроводах.