РФ готувала підрив літаків на рейсах до США: шкода могла зрівнятися з терактами 11 вересня, — FT

Російські спецслужби планували влаштовувати вибухи на пасажирських авіарейсах з Європи до США. Це мало бути наступним етапом після підривів посилок DHL в логістичних центрах Великої Британії, Польщі та Німеччини у липні 2024 року.

Про підготовку диверсій РФ на пасажирських літаках пише Finantial Times. Журналісти зазначили, що кожен із вибухів у логістичних центрах DHL був достатньо потужним, щоб збити вантажний літак, якби стався на борту.

Служби безпеки викрили групу диверсантів під керівництвом Росії та виявили в них іще 6 кг вибухівки. Неназвані джерела в службі повідомили журналістам, що цієї кількості було достатньо, щоб перейти до реалізації наступного етапу плану: атак на авіарейси до США. За словами авторів статті, такі диверсії могли б завдати більше шкоди, ніж будь-який теракт із часів нападу на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року.

З посиланням на чиновників журналісти додали, що диверсії РФ на складах DHL були лише одним мало не випадковим інцидентом у великій скоординованій кампанії саботажів під керівництвом Кремля, та він посіяв збентеження в усій Європі. Правоохоронці та розвідники зірвали підриви пасажирських поїздів і дамб, підпали торгових центрів і отруєння води, та це лише ті спроби диверсій, про які стало відомо.

"Перше важливе, що слід врахувати, це те, що ми досі не усвідомлюємо всього, що відбувається. Те, що публічно розуміють з цього приводу, — це лише верхівка [айсберга]… уряди все ще вирішили не говорити про багато речей", — сказав експерт з питань Росії в Chatham House Кір Джайлз.

За словами журналістів, наразі диверсійна діяльність Росії для таких країн як Польща становить таку саму загрозу, як ісламістський тероризм. З посиланням на думку джерел у розвідці автори зазначають, що об'єкти, на які спрямовані операції російських спецслужб, і ризики, на які вони готові піти, відображають більше, ніж просто динаміку реакції на війну з Україною. При цьому деякі розвідувальні дані вказують на довгострокове планування таких диверсій.

Диверсія РФ на складах DHL: деталі

У вересні міжнародна група розслідувачів встановила, що агенти ГРУ влаштували теракти у Європі на складах логістичної компанії DHL у 2024 році. З'ясувалося, що вибухівку доставив у Литву російський підводник, а далі його спільники відправляли пакунки з активованим вибуховим пристроєм із таймером поштою.

17 листопада польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що в Польщі диверсанти підірвали колію, якою йшла допомога Україні. Наступного дня Туск повідомив, що за інформацією слідства залізницю в Польщі підірвали двоє українців, завербовані російськими спецслужбами. 1 грудня польська прокуратура ініціювала європейський ордер на арешт двох українців, підозрюваних у підриві залізниці.