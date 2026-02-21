Російські спецагенти орендували квартири біля Офісу президента, щоб убити Зеленського, — CNN

Усунення президента Зеленського було частиною плану Кремля із захоплення України. Його мали взяти в полон або вбити в перші дні повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Коли в лютому 2022 року російські танки перетнули кордон, широко поширилися чутки про те, що Володимир Зеленський втік з України. Але український президент опублікував нечітке відео, на якому він стоїть у темряві перед будівлею президентської адміністрації в оточенні своїх головних радників, і просто заявив: "Ми тут". Тепер джерело з Офісу президента розповіло CNN, що в Кремлі планували усунути президента України.

Зміщення Зеленського було ключовою частиною плану Росії із захоплення України — проєкту, який Москва розраховувала завершити за лічені дні. Його мали заарештувати або вбити, якщо він не втече раніше. Джерело, близьке до президента, повідомило, що російські агенти орендували квартири в безпосередній близькості від президентського офісу з наказом його усунути.

Відео дня

Як розповідають українці, коли США запропонували евакуювати його, Зеленський відповів: "Мені потрібні боєприпаси, а не транспорт".

24 лютого Україна готується відзначити четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, і кінця війни не видно, але послання Зеленського не змінилося: "Він, як і раніше, тут, переживши не тільки близько десятка замахів з боку Росії, а й корупційний скандал, який торік привів до відставки його найближчого радника, який стояв поруч із ним на тому самому знаменитому відео, і двох високопоставлених міністрів уряду", — зазначають журналісти.

Для оцінки позиції Зеленського телеканал CNN поговорив із деякими з найближчих соратників президента, включно з його дружиною і спічрайтером, а також із дипломатами і політиками з Європи та США, які тісно співпрацювали з ним і його адміністрацією.

Найкращі часи Зеленського як лідера припали на період, коли його країна переживала одні з найпохмуріших моментів. Коли він вирішив залишитися в Києві, коли наближалися російські війська, це стало для багатьох знаком того, що йому можна довіряти, зазначає Андрій Сибіга, який обіймав посаду заступника начальника штабу Зеленського під час вторгнення і нині є міністром закордонних справ України. Він був присутній під час ухвалення Зеленським цього рішення.

"У нього був вибір. Його життя і життя його сім'ї, або прийняти ультиматум, це так звана угода про капітуляцію. Він відмовився, і його сім'я залишилася в Україні. Я дуже ціную його силу духу і стійкість", — сказав Сибіга в інтерв'ю.

Всупереч усім очікуванням, Україні вдалося відбити початковий наступ Росії на Київ і протягом кількох місяців відвоювати великі території, спочатку захоплені Москвою.

У перші дні повномасштабного вторгнення, у телефонних розмовах з іншими лідерами, Зеленський, минаючи звичайні люб'язності, одразу переходив до прохання про надання більшої кількості зброї. І також звертався безпосередньо до народів тих країн, лідерів яких він також просив про допомогу. І це принесло свої плоди: Україну підтримують не тільки на державному рівні.

Нагадаємо, у Польщі ухвалили рішення у справі щодо чоловіка, який шпигував на користь розвідки Росії і хотів брати участь у замаху на Зеленського.

Також до річниці повномасштабного вторгнення ЗС РФ вийшов матеріал The Guardian, у якому йдеться про те, що розвідка США отримала дані, що Росія готує напад, а також убивство президента України.