Российские спецагенты арендовали квартиры у Офиса президента, чтобы убить Зеленского, — CNN

Устранение президента Зеленского было частью плана Кремля по захвату Украины. Его должны были взять в плен или убить в первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ.

Когда в феврале 2022 года российские танки пересекли границу, широко распространились слухи о том, что Владимир Зеленский бежал из Украины. Но украинский президент опубликовал нечеткое видео, на котором он стоит в темноте перед зданием президентской администрации в окружении своих главных советников, и просто заявил: "Мы здесь". Теперь источник из Офиса президента рассказал CNN, что в Кремле планировали устранить президента Украины.

Смещение Зеленского было ключевой частью плана России по захвату Украины – проекта, который Москва рассчитывала завершить в считанные дни. Его должны были арестовать или убить, если он не сбежит раньше. Источник, близкий к президенту, сообщил, что российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости от президентского офиса с приказом его устранить.

Как рассказывают украинцы, когда США предложили эвакуировать его, Зеленский ответил: "Мне нужны боеприпасы, а не транспорт".

24 февраля Украина готовится отметить четвертую годовщину полномасштабного вторжения России, и конца войне не видно, но послание Зеленского не изменилось: "Он по-прежнему здесь, пережив не только около десятка покушений со стороны России, но и коррупционный скандал, который в прошлом году привел к отставке его ближайшего советника , стоявшего рядом с ним на том самом знаменитом видео, и двух высокопоставленных министров правительства", - отмечают журналисты.

Для оценки позиции Зеленского телеканал CNN побеседовал с некоторыми из ближайших соратников президента, включая его жену и спичрайтера, а также с дипломатами и политиками из Европы и США, которые тесно сотрудничали с ним и его администрацией.

Лучшие времена Зеленского как лидера пришлись на период, когда его страна переживала одни из самых мрачных моментов. Когда он решил остаться в Киеве, когда приближались российские войска, это стало для многих знаком того, что ему можно доверять, отмечает Андрей Сибига, занимавший должность заместителя начальника штаба Зеленского во время вторжения и ныне являющийся министром иностранных дел Украины. Он присутствовал при принятии Зеленским этого решения.

"У него был выбор. Его жизнь и жизнь его семьи, или принять ультиматум, это так называемое соглашение о капитуляции. Он отказался, и его семья осталась в Украине. Я очень ценю его силу духа и стойкость", — сказал Сибига в интервью.

Вопреки всем ожиданиям, Украине удалось отразить первоначальное наступление России на Киев и в течение нескольких месяцев отвоевать обширные территории, первоначально захваченные Москвой.

В первые дни полномасштабного вторжения, в телефонных разговорах с другими лидерами, Зеленский, минуя обычные любезности, сразу переходил к просьбе о предоставлении большего количества оружия. И также обращался напрямую к народам тех стран, лидеров которых он также просил о помощи. И это принесло свои плоды: Украину поддерживают не только на государственном уровне.

