Москву атакували безпілотники: що відомо наразі (відео)

Удень 22 лютого безпілотники атакували Москву.

Про "відбиття" і збиття щонайменше семи безпілотників повідомив мер міста Сергій Собянін у Telegram. Про першу атаку він написав о 14:11 за місцевим часом.

За інформацією Telegram-каналу Baza, на підльоті до Москви збили сім безпілотників. На місці падіння уламків працюють екстрені служби. Пізніше повідомили ще про чотири збиті дрони.

Через безпілотну небезпеку небо над Москвою закрито. В аеропортах "Внуково", "Домодєдово", "Жуковський" і "Шереметьєво" запроваджено обмеження на прийом і випуск літаків.

Фото: Baza

Пізніше Росавіація повідомила про зняття обмежень.

Нагадаємо, 17 лютого Росія та Україна обмінялися ударами по енергетичній інфраструктурі всього за кілька годин до початку нового раунду мирних переговорів у Женеві.

Російська атака вразила щонайменше 12 областей і міста Дніпропетровської та Одеської областей. Атака військ РФ у вівторок була навмисно розрахована на те, щоб завдати якомога більшої шкоди енергетичному сектору країни.

Зі свого боку українські війська успішно атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї в Росії, на узбережжі Чорного моря, що підтвердив Генштаб України.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 11 грудня в столиці Росії і Московській області було оголошено повітряну тривогу через безпілотні літальні апарати, що літали над регіоном. За повідомленнями місцевих ЗМІ, над містом прогриміла серія вибухів, а в деяких районах було помічено уламки збитих дронів.