Москву атаковали беспилотники: что известно на данный момент (видео)

Днем 22 февраля беспилотники атаковали Москву.

Об "отражении" и сбитии минимум семи беспилотников сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. О первой атаке он написал в 14:11 по местному времени.

По информации Telegram-канала Baza, на подлете к Москве сбили семь беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы. Позже сообщили еще о четырех сбитых дронах.

Из‑за беспилотной опасности небо над Москвой закрыто. В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Фото: Baza

Позже Росавиация сообщила о снятии ограничений.

Напомним, 17 февраля Россия и Украина обменялись ударами по энергетической инфраструктуре всего за несколько часов до начала нового раунда мирных переговоров в Женеве.

Российская атака поразила по меньшей мере 12 областей и города Днепропетровской и Одесской областей. Атака войск РФ во вторник была намеренно рассчитана на то, чтобы нанести как можно больший ущерб энергетическому сектору страны.

В свою очередь украинские войска успешно атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России, на побережье Черного моря, что подтвердил Генштаб Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря в столице России и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за беспилотных летательных аппаратов, летавших над регионом. По сообщениям местных СМИ, над городом прогремела серия взрывов, а в некоторых районах были замечены обломки сбитых дронов.