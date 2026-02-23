"Локальне загоряння": у Татарстані з ночі горить ключовий резервуар трубопроводу "Дружба" (відео)

У ніч на 23 лютого жителі Альметьєвська в Татарстані повідомляли про вибухи і пожежу на нафтоперекачувальній станції (НПС) "Калейкіно", розташованій біля однойменного села. При цьому офіційні ЗМІ вперто пишуть про "загоряння" і те, що "ситуація" під контролем.

Сьогодні вночі в Татарстані атаковано нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно", розташовану поблизу Альметьєвська. Після удару спалахнула масштабна пожежа — стовп диму видно за кілометри. Але російська влада звично намагається применшити масштаб пожежі. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку на ключовому вузлі нафтопроводу "Дружба".

Про атаку БПЛА місцеві ЗМІ почали писати близько 4 години ранку 23 лютого. Майже одразу з'явилося повідомлення адміністрації Альметьєвського району, що "черговими засобами ППО нейтралізовано БПЛА в небі над районом. Через падіння уламків на території промислової зони виникло локальне загоряння".

Майже одразу повідомили, що на місці події працюють екстрені служби. Постраждалих немає і триває ліквідація наслідків.

"Ситуація перебуває під контролем, прямих загроз для жителів району немає. Жителів просять зберігати спокій", — заявили в адміністрації Альметьєвська.

НПС "Калейкіно" горить у Татарстані

Також ЗМІ Татарстану заявили про "складну обстановку на тлі атаки БПЛА", яка триває в Татарстані.

Місцеві офіційні канали, наполегливо уникаючи згадок вибухів і атаки як такої, повідомили також, що "на місці пожежі — ключового вузла нафтопроводу "Дружба" — були всі необхідні сили для ліквідації загоряння: "Сподіваємося, що все буде добре! В Альметьєвському районі сили ППО нейтралізували БПЛА, у промзоні сталося загоряння".

Міноборони РФ повідомило, що за ніч над територією Татарстану збили три БПЛА.

Водночас у місцевих чатах і пабліках написали, що сирени не було, над Альметьєвськом пролунало від "п'яти до семи вибухів", а новини жителі дізналися з українських каналів.

Утім, дехто бачив масштаби пожежі на НПС "Калейкіно" з власного вікна і тепер скаржиться на запах гару в повітрі.

А офіційно, "ситуація все ще перебуває під контролем".

Тим часом Telegram-канал "Supernova+" повідомляє, що на НПС "Калейкіно" загорівся третій резервуар із нафтою об'ємом у п'ятдесят тисяч кубічних метрів.

Нагадаємо, Фокус одним із перших написав про атаку на ключовий вузол нафтопроводу "Дружба" в Альметьєвську. Але тоді було ще незрозуміло, наскільки масштабною є пожежа.

А пізно ввечері 22 лютого прогриміли вибухи в російському Бєлгороді: росіяни скаржилися на атаку HIMARS і блекаут у місті після ударів.