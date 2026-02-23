"Локальное возгорание": в Татарстане с ночи горит ключевой резервуар трубопровода "Дружба" (видео)

В ночь на 23 февраля жители Альметьевска в Татарстане сообщали о взрывах и пожаре на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Калейкино", расположенной у одноименного села. При этом официальные СМИ упрямо пишут о "возгорании" и том, что "ситуация" под контролем.

Сегодня ночью в Татарстане атакована нефтеперекачивающая станция "Калейкино", расположенная вблизи Альметьевска. После удара вспыхнул масштабный пожар — столб дыма виден за километры. Но российские власти привычно пытаются приуменьшить масштаб пожара. Фокус собрал все, что известно об атаке на ключевом узле нефтепровода "Дружба".

Об атаке БПЛА местные СМИ начали писать около 4 часов утра 23 февраля. Почти сразу появилось сообщение администрации Альметьевского района, что "дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над районом. Из-за падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание".

Почти сразу сообщили, что на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет и идет ликвидация последствий.

"Ситуация находится под контролем, прямых угроз для жителей района нет. Жителей просят сохранять спокойствие", - заявили в администрации Альметьевска.

НПС "Калейкино" горит в Татарстане

Также СМИ Татарстана заявили о "сложной обстановке на фоне атаки БПЛА", которая продолжается в Татарстане.

Местные официальные каналы, упорно избегая упоминаний взрывов и атаки как таковой, сообщили также, что "на месте пожара — ключевого узла нефтепровода "Дружба" были все необходимые силы для ликвидации возгорания: "Надеемся, что все будет хорошо! В Альметьевском районе силы ПВО нейтрализовали БПЛА, в промзоне произошло возгорание".

Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией Татарстана сбили три БПЛА.

При этом в местных чатах и пабликах написали, что сирены не было, над Альметьевском прозвучало от "пяти до семи взрывов", а новости жители узнали из украинских каналов.

Впрочем, некоторые видели масштабы пожара на НПС "Калейкино" из собственного окна и теперь жалуются на запах гари в воздухе.

А официально, "ситуация все еще находится под контролем".

Тем временем Telegram-канал "Supernova+" сообщает, что на НПС "Калейкино" загорелся третий резервуар с нефтью объемом в пятьдесят тысяч кубических метров.

Напомним, Фокус одним из первых написал про атаку на ключевой узел нефтепровода "Дружба" в Альметьевске. Но тогда было еще непонятно насколько масштабен пожар.

А поздно вечером 22 февраля прогремели взрывы в российском Белгороде: россияне жаловались на атаку HIMARS и блэкаут в городе после ударов.