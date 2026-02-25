Понад 40% російських військовополонених не вважають українців повноцінними людьми, — дослідження

42,94% російських військовополонених вважають, що середньостатистичний українець не є повноцінною людиною. У середньому російські солдати оцінюють, що українці розвинені лише на 88% порівняно з іншими людьми.

Що сильніша віра в пропаганду, то більша схильність заперечувати за українцями повноцінні людські якості, пише "Українська правда" з посиланням на результати дослідження, проведеного громадською організацією "LingvaLexa", що займається боротьбою з пропагандою, яка дає змогу вчинення тяжких міжнародних злочинів під час збройних конфліктів.

Під час дослідження соціологи за допомогою анкет опитали 1060 російських військовополонених, середній вік яких 39 років. Результати вийшли більш ніж красномовними.

Так, 68,29% опитаних військовополонених вважають так звану "СВО", а простіше кажучи, війну проти України легітимною, необхідною та виправданою. Середній же рівень сприйняття "СВО" серед опитаних становив 35,81%, що дослідники називають помірним.

Серед тих, хто вірить російській пропаганді, 88% вважають війну виправданою і необхідною певною мірою. Серед тих, хто пропаганді не вірить, війну виправданою назвали 51% опитаних.

"Вражає те, що близько 13% тих, хто вірить у пропаганду, заявили, що "СВО" є абсолютно виправданою і необхідною (давши їй найвищий можливий бал), порівняно з лише 2% серед скептиків", — підкреслюють соціологи.

Середній показник тих серед опитаних, хто вірить пропаганді Кремля, — 47,61% полонених.

Що стосується ставлення до українців, то 42,94% російських військовополонених вважають, що середньостатистичний українець не є повноцінною людиною. У середньому російські солдати оцінюють, що українці розвинені лише на 88% порівняно з іншими людьми.

Що більше опитані вірять пропаганді, то більше вони заперечують "нормальність" громадян України.

Вищий серед адептів пропаганди відсоток і тих, хто готовий знову піти на війну (33%), порівняно з тими, хто "слабо вірить". У цій категорії тільки 17% висловилися за бажання знову піти вбивати українців.

Також серед тих, хто був просякнутий пропагандою, охочих добровільно здаватися в полон було вдвічі менше, ніж серед "невіруючих": 9% проти 15%.

Дослідження проводилися за підтримки Офісу генпрокурора України та в партнерстві з "European Association of Military Social Psychology", Київською школою економіки та Адвокатським об'єднанням "Mitrax".

