Более 40% российских военнопленных не считают украинцев полноценными людьми, — исследование

42,94% российских военнопленных считают, что среднестатистический украинец не является полноценным человеком. В среднем российские солдаты оценивают, что украинцы развиты лишь на 88% по сравнению с другими людьми.

Чем сильнее вера в пропаганду, тем больше склонность отрицать за украинцами полноценные человеческие качества, пишет "Украинская правда" со ссылкой на результаты исследования, проведенного общественной организацией "LingvaLexa", которая занимается борьбой с пропагандой, позволяющей совершение тяжких международных преступлений во время вооруженных конфликтов.

В ходе исследования социологи с помощью анкет опросили 1060 российских военнопленных, средний возраст которых 39 лет. Результаты получились более чем красноречивыми.

Так, 68,29% опрошенных военнопленных считают так называемую "СВО", а проще говоря, войну против Украины легитимной, необходимой и оправданной. Средний же уровень восприятия "СВО" среди опрошенных составил 35,81%, что исследователи называют умеренным.

Среди тех, кто верит российской пропаганде, 88% считают войну оправданной и необходимой в определенной степени. Среди тех, кто пропаганде не верит, войну оправданной назвали 51% опрошенных.

"Поражает то, что около 13% верующих в пропаганду заявили, что "СВО" является абсолютно оправданной и необходимой (дав ей наивысший возможный балл), по сравнению с лишь 2% среди скептиков", — подчеркивают социологи.

Средний показатель тех среди опрошенных, кто верит пропаганде Кремля, — 47,61% пленных.

Что касается отношения к украинцам, что 42,94% российских военнопленных считают, что среднестатистический украинец не является полноценным человеком. В среднем российские солдаты оценивают, что украинцы развиты лишь на 88% по сравнению с другими людьми.

Чем больше опрошенные верят пропаганде, тем больше они отрицают "нормальность" граждан Украины.

Выше среди адептов пропаганды процент и тех, кто готов снова пойти на войну (33%), по сравнению с теми, кто "слабо верит". В этой категории только 17% высказались за желание снова пойти убивать украинцев.

Также среди тех, кто был пропитан пропагандой, желающих добровольно сдаваться в плен было вдвое меньше, чем среди "неверящих": 9% против 15%.

Исследования проводились при поддержке Офиса генпрокурора Украины и в партнерстве с "European Association of Military Social Psychology", Киевской школой экономики и Адвокатским объединением "Mitrax".

