У Дубаї горить консульство США після атаки іранського дрона: що відомо (відео)

ЗМІ публікують відео сильної пожежі в Дубаї, стверджуючи, що це горить консульство США. Раніше було закрито низку посольств, а американцям рекомендували покинути країни Перської затоки через атаки США на Іран.

Консульство США було атаковано іранським дроном "Шахед", характерний звук чути на відео, яке зняли свідки атаки, а опублікувало видання Clash Report.

Дубайські ЗМІ вже повідомили, що пожежа була "невеликою" і обійшлося без постраждалих.

Також стало відомо, що Іран завдав ударів по обох радіолокаційних станціях системи ППО THAAD в ОАЕ. ОАЕ експлуатують дві батареї THAAD, кожна з яких оснащена одним радаром AN/TPY-2 на спеціально відведених позиціях.

Раніше стало відомо, що посольства США в Саудівській Аравії, Лівані та Кувейті оголосили про закриття на невизначений термін, а високопосадовець Держдепартаменту закликав американців негайно залишити Близький Схід на тлі триваючих наслідків американо-ізраїльської військової операції проти Ірану.

Держдепартамент США "настійно закликає американців негайно покинути" такі країни, як Єгипет, Ірак, Йорданія, Сирія, ОАЕ і Катар, використовуючи доступні комерційні види транспорту, через серйозні ризики для безпеки. Точніше, у Держдепі американців закликають покинути всі 14 країн Перської затоки і ті, що розташовані поруч, включно з Ізраїлем.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп розкритикував Іспанію, яка відмовилася надати свої військові бази для атак по Ірану.

