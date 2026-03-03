В Дубае горит консульство США после атаки иранского дрона: что известно (видео)

СМИ публикуют видео сильного пожара в Дубае, утверждая, что это горит консульство США. Ранее был закрыт ряд посольств, а американцам рекомендовали покинуть страны Персидского залива из-за атак США на Иран.

Консульство США было атаковано иранским дроном "Шахед", характерный звук слышен на видео, которое сняли свидетели атаки, а опубликовало издание Clash Report.

Дубайские СМИ уже сообщили, что пожар был "небольшим" и обошлось без пострадавших.

Также стало известно, что Иран нанес удары по обеим радиолокационным станциям системы ПВО THAAD в ОАЭ. ОАЭ эксплуатируют две батареи THAAD, каждая из которых оснащена одним радаром AN/TPY-2 на специально отведенных позициях.

Ранее стало известно, что посольства США в Саудовской Аравии, Ливане и Кувейте объявили о закрытии на неопределенный срок, а высокопоставленный чиновник Госдепартамента призвал американцев немедленно покинуть Ближний Восток на фоне продолжающихся последствий американо-израильской военной операции против Ирана.

Відео дня

Госдепартамент США "настоятельно призывает американцев немедленно покинуть" такие страны, как Египет, Ирак, Иордания, Сирия, ОАЭ и Катар, используя доступные коммерческие виды транспорта, из-за серьезных рисков для безопасности. Точнее, в Госдепе американцев призывают покинуть все 14 стран Персидского залива и те, которые находятся рядом, включая Израиль.

Напомним, ранее Дональд Трамп раскритиковал Испанию, которая отказалась предоставить свои военные базы для атак по Ирану.

Ранее Фокус сообщал о том, как Моссад и ЦРУ несколько лет следили за Хаменеи перед ликвидацией. Длительная кропотливая работа позволила собрать уникальную информацию для реализации операции по ликвидации.