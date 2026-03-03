Трамп угрожает Испании ввести эмбарго из-за Ирана: как отреагировали в Мадриде (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон планирует прекратить все торговые операции с Испанией после отказа предоставить базы для армии США. В то же время в Мадриде отреагировали на заявления главы Белого Дома.

Трамп подтвердил отказ Испании по базам и добавил, что Испания "вела себя ужасно". Об этом он заявил во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

"Вообще-то мы можем просто туда залететь и использовать их, если захотим. Никто нам не скажет их не использовать. Но мы не должны. Но они повели себя недружелюбно", — прокомментировал запрет Трамп.

В ответ глава Белого Дома добавил, что попросил министра финансов Скотта Бессента приостановить все торговые операции с Мадридом. По словам президента США, Испания имеет "прекрасных людей, но плохих лидеров".

"Я сказал Скотту прекратить все операции с Испанией... В Испании нет ничего такого, что было бы нам нужно", — резюмировал глава Белого дома.

Відео дня

Реакция Мадрида на заявление Трампа

В то же время испанское правительство уже отреагировало на заявление главы Белого Дома. Как пишет ведущее издание El Pais, Мадрид ответил, что если Белый дом хочет изменить свои торговые отношения с Испанией, то он должен "сделать это с уважением двусторонних соглашений с ЕС".

"Премьер Испании Педро Санчес объявил, что завтра в 9:00 утра сделает заявление относительно выступления Трампа о разрыве отношений с Испанией из-за его позиции по атаке США и Израиля на Иран", — пишут испанские медийщики.

В то же время оппозиция в Мадриде активно критикует действующего премьера. В частности лидер оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо написал в X, что его оппонент откровенно провалил отношения с США.

Лидер оппозиции Фейхоо раскритиковал действия Мадрида относительно действий с США Фото: Скриншот

"Педро Санчесу: если Иран благодарит вас, а Соединённые Штаты считают вас ужасным союзником, — вы потерпите поражение. Это не является равноудалением [в ситуации с Ираном]. Это вредит интересам Испании перед "ненавистным режимом", как вы сами это называли", — подытожил политик.

Ранее Фокус сообщал о том, как Моссад и ЦРУ несколько лет следили за Хаменеи перед ликвидацией. Длительная кропотливая работа позволила собрать уникальную информацию для реализации операции по ликвидации.

Впоследствии стало известно, что Мадрид не предоставил США свои базы. Мадрид дистанцировался от Франции, Германии и Великобритании, которые допустили возможность ответа на атаки Тегерана.