Трамп погрожує Іспанії запровадити ембарго через Іран: як відреагували в Мадриді (фото, відео)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтон планує припинити усі торговельні операції з Іспанією після відмови надати бази для армії США. Водночас у Мадриді відреагували на заяви очільника Білого Дому.

Трамп підтвердив відмову Іспанії щодо баз та додав, що Іспанія "поводилася жахливо". Про це він заявив під час зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

"Взагалі-то ми можемо просто туди залетіти і використовувати їх, якщо захочемо. Ніхто нам не скаже їх не використовувати. Але ми не повинні. Але вони повелися недружелюбно", — прокоментував заборону Трамп.

У відповідь очільник Білого Дому додав, що попросив міністра фінансів Скотта Бессента призупинити всі торгівельні операції з Мадридом. За словами президента США, Іспанія має "прекрасних людей, але поганих лідерів".

"Я сказав Скотту припинити всі операції з Іспанією… В Іспанії немає нічого такого, що було б нам потрібно", — резюмував очільник Білого дому.

Реакція Мадрида на заяву Трампа

Водночас іспанський уряд уже відреагував на заяву глави Білого Дому. Як пише провідне видання El Pais, Мадрид відповів, що якщо Білий дім хоче змінити свої торговельні відносини з Іспанією, то він повинен "зробити це з поважанням двосторонніх угод з ЄС".

"Прем'єр Іспанії Педро Санчес оголосив, що завтра о 9:00 ранку зробить заяву щодо виступу Трампа про розрив відносин зі Іспанією через його позицію щодо атаки США та Ізраїлю на Іран", — пишуть іспанські медійники.

Водночас опозиція в Мадриді активно критикує чинного прем'єра. Зокрема лідер опозиції Альберто Нуньєс Фейхоо написав у X, що його опонент відверто провалив відносини зі США.

Лідер опозиції Фейхоо розкритикував дії Мадрида щодо дій зі США Фото: Скриншот

"Педро Санчесу: якщо Іран дякує вам, а Сполучені Штати вважають вас жахливим союзником, — ви зазнаєте поразки. Це не є рівновіддалення [у ситуації з Іраном]. Це шкодить інтересам Іспанії перед "ненависним режимом", як ви самі це називали", — підсумував політик.

Згодом стало відомо, що Мадрид не надав США свої бази. Мадрид дистанціювався від Франції, Німеччини та Великої Британії, які допустили можливість відповіді на атаки Тегерана.