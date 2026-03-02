Іспанія не дала США використати свої військові бази для атаки на Іран, — El Pais

Іспанія відмовилася надавати військову підтримку американо-ізраїльській операції проти Ірану. Вона не дозволила використання своїх баз Морон-де-ла-Фронтера та Рота для заправки бойових літаків США. Мадрид дистанціювався від Франції, Німеччини та Великої Британії, які допустили можливість відповіді на атаки Тегерана.

Американські літаки покинули військові бази Рота та Морон на півдні Іспанії, повідомило видання El País у понеділок, 2 березня. Сполучені Штати вивели свої літаки-заправники після того, як їм було відмовлено в дозволі на їх використання в операції «Епічна лють». Іспанія відмовилась підтримувати американо-ізраїльську військову операцію проти Ірану та дистанціювалась від позиції частини країн НАТО.

"Кожна країна приймає власні рішення у зовнішній політиці. Іспанія має дуже чітку позицію: голос Європи в цей час має бути голосом балансу та поміркованості, працюючи над деескалацією та поверненням за стіл переговорів. Логіка насильства, подібна до тієї, яку ми спостерігаємо, призводить лише до спіралі насильства та односторонніх військових дій поза Статутом ООН", — заявив у понеділок міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес.

Відео дня

Після відмови Іспанії надати військову підтримку для нападу на Іран, Пентагон вивів десяток літаків-заправників KC-135, розміщених на авіабазі Морон-де-ла-Фронтера (Севілья) та на авіабазі Рота (Кадіс). Вони використовувалися для дозаправки винищувачів-бомбардувальників у повітрі. Цю інформацію підтвердила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Після того щонайменше сім літаків приземлилися на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Позиція Іспанії пролунала на тлі заяв Франції, Німеччини та Великої Британії про готовність до "пропорційних оборонних дій" проти. Лідери цих держав закликали Тегеран припинити атаки та заявили про координацію дій зі Сполученими Штатами.

Іспанія відмовилась підтримати війну США проти Ірану

Маргарита Роблес пояснила, що угода про співпрацю зі США, яка слугує основою для присутності американських військ в Іспанії, "повинна діяти в рамках міжнародного права". Вона заявила, що атака Трампа на Іран є односторонніми діями без підтримки будь-якої міжнародної багатосторонньої організації, такої як ООН, НАТО чи ЄС.

"Бази не надаватимуть підтримки, окрім випадків, коли це необхідно з гуманітарної точки зору. Доки не буде ухвалено рішення, договір не застосовується", — зазначила Роблес.

Роблес припустила, що це рішення Іспанії відомо Вашингтону, тому літаки-заправники з Морона були переміщені на інші бази в Німеччині та Франції протягом вихідних. Два есмінці – USS Roosevelt та USS Bulkeley, що базуються в Роті, були розгорнуті у Східному Середземномор'ї для посилення оборони Ізраїлю від атак у відповідь балістичними ракетами, запущених Іраном. На відміну від літаків, кораблі можуть проводити місяці поза своєю базою та отримувати накази в морі, а це означає, що Іспанія не може накласти на них вето.

Позиція Іспанії та рішуче засудження дій США та Ізраїлю в Ірані прем'єр-міністром Педро Санчесом роблять її винятком у регіоні, що потенційно може загострити відносини країни з Вашингтоном.

Нагадаємо, що Пентагон не має підтверджень того, що Іран перший готував удар по військових США. Адміністрація президента США Дональда Трампа раніше обґрунтовувала початок масштабних атак саме потенційною загрозою з боку Тегерана.

Раніше ми також інформували, що ізраїльські військові допускають, що операція проти Ірану може тривати понад тиждень. У Сполучених Штатах при цьому запевняють, що кампанія під назвою "Епічна лють" не переросте у затяжну військову місію на кшталт іракської.