Испания не дала США использовать свои военные базы для атаки на Иран, — El Pais

Испания отказалась оказывать военную поддержку американо-израильской операции против Ирана. Она не позволила использование своих баз Морон-де-ла-Фронтера и Рота для заправки боевых самолетов США. Мадрид дистанцировался от Франции, Германии и Великобритании, которые допустили возможность ответа на атаки Тегерана.

Американские самолеты покинули военные базы Рота и Морон на юге Испании, сообщило издание El País в понедельник, 2 марта. Соединенные Штаты вывели свои самолеты-заправщики после того, как им было отказано в разрешении на их использование в операции "Эпическая ярость". Испания отказалась поддерживать американо-израильскую военную операцию против Ирана и дистанцировалась от позиции части стран НАТО.

"Каждая страна принимает собственные решения во внешней политике. Испания имеет очень четкую позицию: голос Европы в это время должен быть голосом баланса и умеренности, работая над деэскалацией и возвращением за стол переговоров. Логика насилия, подобная той, которую мы наблюдаем, приводит лишь к спирали насилия и односторонних военных действий вне Устава ООН", — заявил в понедельник министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

После отказа Испании оказать военную поддержку для нападения на Иран, Пентагон вывел десяток самолетов-заправщиков KC-135, размещенных на авиабазе Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) и на авиабазе Рота (Кадис). Они использовались для дозаправки истребителей-бомбардировщиков в воздухе. Эту информацию подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес. После того по меньшей мере семь самолетов приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии.

Позиция Испании прозвучала на фоне заявлений Франции, Германии и Великобритании о готовности к "пропорциональным оборонительным действиям" против. Лидеры этих государств призвали Тегеран прекратить атаки и заявили о координации действий с Соединенными Штатами.

Испания отказалась поддержать войну США против Ирана

Маргарита Роблес объяснила, что соглашение о сотрудничестве с США, которое служит основой для присутствия американских войск в Испании, "должно действовать в рамках международного права". Она заявила, что атака Трампа на Иран является односторонними действиями без поддержки любой международной многосторонней организации, такой как ООН, НАТО или ЕС.

"Базы не будут оказывать поддержки, кроме случаев, когда это необходимо с гуманитарной точки зрения. Пока не будет принято решение, договор не применяется", — отметила Роблес.

Роблес предположила, что это решение Испании известно Вашингтону, поэтому самолеты-заправщики из Морона были перемещены на другие базы в Германии и Франции в течение выходных. Два эсминца — USS Roosevelt и USS Bulkeley, базирующиеся в Роте, были развернуты в Восточном Средиземноморье для усиления обороны Израиля от ответных атак баллистическими ракетами, запущенных Ираном. В отличие от самолетов, корабли могут проводить месяцы вне своей базы и получать приказы в море, а это означает, что Испания не может наложить на них вето.

Позиция Испании и решительное осуждение действий США и Израиля в Иране премьер-министром Педро Санчесом делают ее исключением в регионе, что потенциально может обострить отношения страны с Вашингтоном.

Напомним, что Пентагон не имеет подтверждений того, что Иран первый готовил удар по военным США. Администрация президента США Дональда Трампа ранее обосновывала начало масштабных атак именно потенциальной угрозой со стороны Тегерана.

Ранее мы также информировали, что израильские военные допускают, что операция против Ирана может длиться более недели. В Соединенных Штатах при этом уверяют, что кампания под названием "Эпическая ярость" не перерастет в затяжную военную миссию вроде иракской.