Иран не собирался атаковать США первым: Пентагон заявил Конгрессу об отсутствии признаков, — СМИ

Пентагон во время закрытых брифингов в Конгрессе заявил, что разведка не зафиксировала признаков подготовки Ираном первого удара по американским войскам. В то же время администрация президента США Дональда Трампа накануне объясняла начало масштабных атак именно возможными угрозами со стороны Тегерана.

В воскресенье на закрытых брифингах для сотрудников Конгресса представители администрации Трампа признали, что нет никаких разведывательных данных, которые бы свидетельствовали о том, что Иран планировал первым атаковать войска США, сообщило информационное агентство Reuters.

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали атаку на Иран, убив Верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, потопив иранские военные корабли и поразив более 1000 целей. Но воскресные замечания перед Конгрессом, похоже, подорвали один из ключевых аргументов в пользу войны, выдвинутых высокопоставленными чиновниками администрации Трампа.

Накануне они сообщили журналистам, что президент Дональд Трамп решил начать атаки частично из-за признаков того, что иранцы могут нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке. Один из чиновников заявил, что Трамп не собирается "сидеть сложа руки и позволять американским силам в регионе отражать атаки".

Разведка не подтвердила намерение Ирана атаковать первым

Представитель Белого дома Дилан Джонсон ранее заявил, что представители Пентагона более 90 минут информировали сотрудников нескольких комитетов по национальной безопасности Сената и Палаты представителей об атаке США в Иране. На брифингах представители администрации Трампа отмечали, что силы Ирана в регионе представляют непосредственную угрозу интересам США. Трамп заявил, что атака направлена на то, чтобы гарантировать, что Иран не сможет иметь ядерное оружие, сдержать его ракетную программу и устранить угрозы для Соединенных Штатов и их союзников. Он призвал иранцев восстать и свергнуть правительство.

Тем не менее, демократы обвинили Трампа в ведении войны по собственному выбору и раскритиковали его аргументы относительно отказа от мирных переговоров, которые, по словам посредника Омана, все еще являются перспективными. Трамп утверждал, не предоставив доказательств, что Иран был на пути к тому, чтобы вскоре получить возможность нанести удар по Соединенным Штатам баллистической ракетой. Но его утверждение о ракетных установках не подтверждалось отчетами американской разведки и выглядело преувеличенным.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в воскресенье, показал, что 27% американцев одобрили удары, тогда как 43% не одобрили, а 29% не определились.

Напомним, что президент США Дональд Трамп публично заявлял о намерении противостоять сразу нескольким автократическим режимам, которые, по его оценке, годами создавали вызовы для американской политики. Появились предположения, что среди потенциальных направлений атаки Вашингтона может оказаться и Куба.

Ранее мы также информировали, что Иран отверг возможность переговоров с США, возложив ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке на Вашингтон. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ардашир Лариджани заявил, что действующий президент США усугубил кризис и сейчас пытается дистанцироваться от последствий собственных решений.