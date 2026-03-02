Іран не збирався атакувати США першим: Пентагон заявив Конгресу про відсутність ознак, — ЗМІ

Пентагон під час закритих брифінгів у Конгресі заявив, що розвідка не зафіксувала ознак підготовки Іраном першого удару по американських військах. Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа напередодні пояснювала початок масштабних атак саме можливими загрозами з боку Тегерана.

У неділю на закритих брифінгах для співробітників Конгресу представники адміністрації Трампа визнали, що немає жодних розвідувальних даних, які б свідчили про те, що Іран планував першим атакувати війська США, повідомило інформаційне агентство Reuters.

В суботу Сполучені Штати та Ізраїль розпочали атаку на Іран, вбивши Верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї, потопивши іранські військові кораблі та вразивши понад 1000 цілей. Але недільні зауваження перед Конгресом, схоже, підірвали один з ключових аргументів на користь війни, висунутих високопосадовцями адміністрації Трампа.

Напередодні вони повідомили журналістам, що президент Дональд Трамп вирішив розпочати атаки частково через ознаки того, що іранці можуть завдати удару по американських силах на Близькому Сході. Один з чиновників заявив, що Трамп не збирається "сидіти склавши руки та дозволяти американським силам у регіоні відбивати атаки".

Відео дня

Розвідка не підтвердила наміру Ірану атакувати першим

Речник Білого дому Ділан Джонсон раніше заявив, що представники Пентагону понад 90 хвилин інформували співробітників кількох комітетів з національної безпеки Сенату та Палати представників щодо атаки США в Ірані. На брифінгах представники адміністрації Трампа наголошували, що сили Ірану в регіоні становлять безпосередню загрозу інтересам США. Трамп заявив, що атака спрямована на те, щоб гарантувати, що Іран не зможе мати ядерну зброю, стримати його ракетну програму та усунути загрози для Сполучених Штатів і їх союзників. Він закликав іранців повстати та повалити уряд.

Тим не менш, демократи звинуватили Трампа у веденні війни за власним вибором і розкритикували його аргументи щодо відмови від мирних переговорів, які, за словами посередника Омана, все ще є перспективними. Трамп стверджував, не надавши доказів, що Іран був на шляху до того, щоб незабаром отримати можливість завдати удару по Сполучених Штатах балістичною ракетою. Але його твердження про ракетні установки не підтверджувалося звітами американської розвідки та виглядало перебільшеним.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене в неділю, показало, що 27% американців схвалили удари, тоді як 43% не схвалили, а 29% не визначилися.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп публічно заявляв про намір протистояти одразу кільком автократичним режимам, які, за його оцінкою, роками створювали виклики для американської політики. З’явилися припущення, що серед потенційних напрямків атаки Вашингтону може опинитися і Куба.

Раніше ми також інформували, що Іран відкинув можливість переговорів із США, поклавши відповідальність за загострення ситуації на Близькому Сході на Вашингтон. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ардашир Ларіджані заявив, що чинний президент США посилив кризу та нині намагається дистанціюватися від наслідків власних рішень.