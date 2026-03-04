"Не б'ємо по цивільних": Гегсет прокоментував удар по школі для дівчаток на півдні Ірану

Міністр війни США Піт Хегсет ухилився від прямої відповіді на запитання журналістів щодо атаки на початкову школу для дівчаток на півдні Ірану, унаслідок якої загинуло більше ніж 160 осіб, включно з десятками учениць.

На брифінгу 4 березня посадовець заявив, що зараз проводять розслідування, пише The Guardian.

"Усе, що я знаю, це те, що ми розслідуємо це. Звичайно, ми ніколи не завдаємо ударів по цивільних цілях, але ми вивчаємо і розслідуємо це", — запевнив він.

Коли журналісти уточнили, чи відомо, чиї боєприпаси знищили школу, Хегсет повторив: "Ми розслідуємо це". Вдаватися в подробиці він не став.

Натомість міністр заявив, що атаки США на Іран триватимуть стільки, скільки буде потрібно, додавши, що це "ніколи не задумувалося як чесна боротьба":

"Минуло лише чотири дні. Показники змінюються, пил осідає, і прибувають нові сили. Ще дуже рано, і, як сказав президент Трамп, нам знадобиться стільки часу, скільки буде потрібно, щоб переконатися в нашому успіху".

Удар по школі "Шаджаре-Тайебе": що відомо

28 лютого ракета влучила безпосередньо в школу "Шаджаре-Тайебе" в Мінабі, на півдні Ірану, в провінції Хормозган, зруйнувавши її бетонну будівлю і вбивши десятки дівчаток віком від семи до 12 років. Іранські ЗМІ писали, що загинули 168 осіб, ще 95 дістали поранення.

За даними відкритих джерел і супутникових знімків, будівля школи розташована приблизно за 60 метрів від бази Корпусу вартових ісламської революції.

Удар став найсмертоноснішим інцидентом на цей момент під час війни між США та Ізраїлем і Іраном.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американські війська "не стали б навмисно завдавати ударів по школі".

"Міністерство війни провело б розслідування, якби це був наш удар, і я б перенаправив ваше запитання до них. Сполучені Штати не стали б цілеспрямовано атакувати школу. Це буде дуже трагічно, але я не можу говорити про деталі, тому що в мене їх немає. Якщо це сталося, це буде трагічний результат. У мене немає подробиць про те, що до цього призвело, але ясно одне: Сполучені Штати не стали б цілеспрямовано атакувати школу", — говорив Рубіо після атаки.

3 березня в місті Мінаб поховали 165 осіб, загиблих, як стверджується, внаслідок удару по навчальному закладу.

На похорон, пише "Аль-Джазіра", прийшли тисячі людей, які вигукували "Смерть Америці", "Смерть Ізраїлю" і "Не здамося".

Зі свого боку ізраїльські військові заявили, що їм не відомо про будь-які удари по Мінабу.

