"Не бьем по гражданским": Хегсет прокомментировал удар по школе для девочек на юге Ирана
Министр войны США Пит Хегсет уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов об атаке на начальную школу для девочек на юге Ирана, в результате которого погибло более 160 человек, включая десятки учениц.
На брифинге 4 марта чиновник заявил, что сейчас проводится расследование, пишет The Guardian.
"Все, что я знаю, это то, что мы расследуем это. Конечно, мы никогда не наносим удары по гражданским целям, но мы изучаем и расследуем это", — заверил он.
Когда журналисты уточнили, известно ли, чьи боеприпасы уничтожили школу, Хегсет повторил: "Мы расследуем это". Вдаваться в подробности он не стал.
Вместо этого министр заявил, что атаки США на Иран будут продолжаться столько, сколько потребуется, добавив, что это "никогда не задумывалось как честная борьба":
"Прошло всего четыре дня. Показатели меняются, пыль оседает, и прибывают новые силы. Еще очень рано, и, как сказал президент Трамп, нам понадобится столько времени, сколько потребуется, чтобы убедиться в нашем успехе".
Удар по школе "Шаджаре-Тайебе": что известно
28 февраля ракета попала непосредственно в школу "Шаджаре-Тайебе" в Минабе, на юге Ирана, в провинции Хормозган, разрушив ее бетонное здание и убив десятки девочек в возрасте от семи до 12 лет. Иранские СМИ писали, что погибли 168 человек, еще 95 получили ранение.
По данным открытых источников и спутниковых снимков, здание школы находится примерно в 60 метрах от базы Корпуса стражей исламской революции.
Удар стал самым смертоносным инцидентом на данный момент в ходе войны между США и Израилем и Ираном.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские войска "не стали бы намеренно наносить удары по школе".
"Министерство войны провело бы расследование, если бы это был наш удар, и я бы перенаправил ваш вопрос к ним. Соединенные Штаты не стали бы целенаправленно атаковать школу. Это будет очень трагично, но я не могу говорить о деталях, потому что у меня их нет. Если это произошло, это будет трагический исход. У меня нет подробностей о том, что к этому привело, но ясно одно: Соединенные Штаты не стали бы целенаправленно атаковать школу", — говорил Рубио после атаки.
3 марта в городе Минаб похоронили 165 человек, погибших, как утверждается, в результате удара по учебному заведению.
На похороны, пишет "Аль-Джазира", пришли тысячи человек, которые выкрикивали "Смерть Америке", "Смерть Израилю" и "Не сдадимся".
В свою очередь израильские военные заявили, что им не известно о каких-либо ударах по Минабу.
