Иран тайно приобрел у РФ систему распознавания лиц: СМИ выяснили, для чего ее используют

Иранский режим получил в свое распоряжение российскую технологию распознавания лиц, и для этого власти воспользовались сетью аффилированных компаний. Речь идет о программном обеспечении, которое используется для слежки за оппозицией и подавления гражданских свобод, а также находится под санкциями Запада.

Об этом сообщается в совместном расследовании французского издания Le Monde, подготовленном при поддержке The Signals Network и международного консорциума журналистов, работу которого координировала организация Forbidden Stories.

Как говорится в материале, в 2019 году иранская компания Rasadco приобрела систему FindFace, разработанную российской компанией NtechLab, которая специализируется на технологиях видеоаналитики. Впоследствии Rasadco вошла в состав более крупной структуры Kama, которая фактически стала посредником по дальнейшему распространению этого программного обеспечения среди различных иранских учреждений. В результате технология российского происхождения оказалась в распоряжении структур, связанных с силовым блоком Ирана.

Відео дня

В частности, компания NtechLab была основана в 2015 году и считается одной из ведущих в российском секторе систем цифрового наблюдения. Она работает в орбите государственного конгломерата "Ростех".

"Ее флагманским продуктом является FindFace, высокоэффективное программное обеспечение для распознавания лиц. Оно использовалось, в частности, во время Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, а с тех пор было развернуто во многих российских регионах полицией и службами безопасности, а также в торговых центрах и парках развлечений", — говорится в материале.

Уже с 2023 года Европейский Союз ввел санкции против компании NtechLab, из-за содействия серьезным нарушениям прав человека в России. По данным ЕС, технологии компании применяли для преследования независимых журналистов, сторонников оппозиционного политика Алексей Навальный и участников антивоенных акций. Аналогичные ограничения в отношении компании ввели и Соединенные Штаты.

Снимок экрана контракта, подписанного в 2021 году иранской подставной компанией на закупку программного обеспечения для распознавания лиц. Фото: Скриншот

Для чего использовали систему распознавания лиц в Иране

Более того, журналисты проанализировали контракты, которые компания Kama заключала в 2020-2022 годах. Из этих документов следует, что технологию закупали в разных регионах Ирана, в частности в Тегеране и Мешхеде, а также в образовательных и технологических учреждениях. Часть сделок оформляли через подставные структуры, чтобы скрыть реальных заказчиков, связанных с государственными органами. В документах упоминаются фонд Samaneh Gostar Amin и компания Zaeem Technology Development Company, которых ранее называли поставщиками для Корпуса стражей исламской революции.

Стоимость крупнейших контрактов составляла около 4 и 9 миллиардов иранских риалов, что по курсу середины 2021 года соответствовало примерно 86 тысячам и 180 тысячам евро. Авторы расследования предполагают, что отдельные компании могли выступать лишь формальными посредниками для заключения таких сделок.

Согласно имеющимся данным, руководство Kama связывают с представителями Корпуса стражей исламской революции, который является одной из главных силовых структур страны. Среди пользователей программного обеспечения также называют Министерство разведки Ирана.

Кроме того, специалисты по цифровой безопасности рассказали изданию, что такие системы существенно расширяют возможности государственного контроля. По словам исследователя Нимы Фатеми, с помощью этой технологии можно устанавливать личности участников протестов по видеозаписям или материалам из социальных сетей, а также отслеживать их контакты. В итоге формируется централизованная база данных, которая позволяет анализировать связи между людьми.

В частности, эта система может использовать записи с городских камер наблюдения, частных камер в домах, магазинах или на транспорте. Кроме того, государство имеет большое количество фотографий из паспортов и водительских удостоверений.

В то же время эксперты отмечают, что технология распознавания лиц не гарантирует стопроцентной точности, особенно если изображение имеет низкое качество или сделано при сложном освещении. Однако, по их мнению, даже возможные ошибки вряд ли остановят власть от дальнейшего расширения цифровых инструментов контроля.

Когда в Иране продолжались массовые протесты, СМИ писали, что власти РФ не "вмешиваются открыто", но они последовательно усиливают репрессивные возможности режима, в частности: поставляют вооружение, а также помогают контролировать информационное пространство страны.

Также Фокус писал, что США тайно отправила тысячи терминалов Starlink в Иран после жестокого подавления демонстраций режимом. В частности, американцы это сделали для того, чтобы протестующие могли оставаться в сети после того, как Тегеран ограничил доступ к интернету