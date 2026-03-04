Іран таємно придбав у РФ систему розпізнавання облич: ЗМІ з'ясували, для чого її використовують

Іранський режим отримав у своє розпорядження російську технологію розпізнавання облич, і для цього влада скористалася мережею афілійованих компаній. Йдеться про програмне забезпечення, яке використовується для стеження за опозицією та придушення громадянських свобод, а також перебуває під санкціями Заходу.

Про це повідомляється у спільному розслідуванні французького видання Le Monde, підготовленому за підтримки The Signals Network та міжнародного консорціуму журналістів, роботу якого координувала організація Forbidden Stories.

Як йдеться у матеріаліі, у 2019 році іранська компанія Rasadco придбала систему FindFace, розроблену російською компанією NtechLab, яка спеціалізується на технологіях відеоаналітики. Згодом Rasadco увійшла до складу більшої структури Kama, яка фактично стала посередником із подальшого поширення цього програмного забезпечення серед різних іранських установ. У результаті технологія російського походження опинилася в розпорядженні структур, пов’язаних із силовим блоком Ірану.

Зокрема, компанія NtechLab була заснована у 2015 році та вважається однією з провідних у російському секторі систем цифрового спостереження. Вона працює в орбіті державного конгломерату "Ростех".

"Її флагманським продуктом є FindFace, високоефективне програмне забезпечення для розпізнавання облич. Воно використовувалося, зокрема, під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії, а з того часу було розгорнуто в багатьох російських регіонах поліцією та службами безпеки, а також у торгових центрах та парках розваг", — йдеться в матеріалі.

Вже з 2023 року Єропейський Союз ввів санкції проти компанії NtechLab, через сприяння серйозним порушенням прав людини в Росії. За даними ЄС, технології компанії застосовували для переслідування незалежних журналістів, прихильників опозиційного політика Олексій Навальний та учасників антивоєнних акцій. Аналогічні обмеження щодо компанії запровадили і Сполучені Штати.

Знімок екрана контракту, підписаного у 2021 році іранською підставною компанією на закупівлю програмного забезпечення для розпізнавання облич. Фото: Скриншот

Для чого використовували систему розпізнавання облич в Ірані

Ба більше, журналісти проаналізували контракти, які компанія Kama укладала у 2020–2022 роках. Із цих документів випливає, що технологію закуповували в різних регіонах Ірану, зокрема в Тегерані та Мешхеді, а також в освітніх і технологічних установах. Частину угод оформлювали через підставні структури, щоб приховати реальних замовників, пов’язаних із державними органами. У документах згадуються фонд Samaneh Gostar Amin і компанія Zaeem Technology Development Company, яких раніше називали постачальниками для Корпус вартових ісламської революції.

Вартість найбільших контрактів становила близько 4 та 9 мільярдів іранських ріалів, що за курсом середини 2021 року відповідало приблизно 86 тисячам і 180 тисячам євро. Автори розслідування припускають, що окремі компанії могли виступати лише формальними посередниками для укладання таких угод.

Згідно з наявними даними, керівництво Kama пов’язують із представниками Корпусу вартових ісламської революції, який є однією з головних силових структур країни. Серед користувачів програмного забезпечення також називають Міністерство розвідки Ірану.

Крім того, фахівці з цифрової безпеки розповіли виданню, що такі системи суттєво розширюють можливості державного контролю. За словами дослідника Німи Фатемі, за допомогою цієї технології можна встановлювати особи учасників протестів за відеозаписами чи матеріалами із соціальних мереж, а також відстежувати їхні контакти. У підсумку формується централізована база даних, яка дозволяє аналізувати зв’язки між людьми.

Зокрема, ця система може використовувати записи з міських камер спостереження, приватних камер у будинках, магазинах або на транспорті. Крім того, держава має велику кількість фотографій із паспортів і водійських посвідчень.

Водночас експерти зауважують, що технологія розпізнавання облич не гарантує стовідсоткової точності, особливо якщо зображення має низьку якість або зроблене за складного освітлення. Однак, на їхню думку, навіть можливі помилки навряд чи зупинять владу від подальшого розширення цифрових інструментів контролю.

Коли в Ірані тривали масовіпротести, ЗМІ писали, що влада РФ не "втручається відкрито", але вона послідовно посилює репресивні можливості режиму, зокрема: постачає озброєння, а також допомагає контролювати інформаційний простір країни.

Також Фокус писав, що США таємно відправила тисячі терміналів Starlink в Іран після жорстокого придушення демонстрацій режимом. Зокрема, американці це зробили для того, щоб протестувальники могли залишатися в мережі після того, як Тегеран обмежив доступ до інтернету