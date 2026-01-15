"Не вмешиваются", но дают оружие и блокируют связь: как РФ подавляет протесты в Иране, — СМИ

Журналисты издания Foreign Policy уверены, что Россия помогает иранским властям сдерживать массовые протесты. Хотя власти РФ не "вмешиваются открыто", они последовательно усиливают репрессивные возможности режима, в частности: поставляют вооружение, а также помогают контролировать информационное пространство страны.

Как отмечает издание, Россия принципиально не рассматривает вариант прямого военного вмешательства в Иране, однако применяет другую, хорошо отработанную модель — помогает союзному режиму самостоятельно подавлять внутренние беспорядки, предоставляя необходимые ресурсы для этого.

Одним из ключевых элементов такой поддержки, как уверяют журналисты, является вооружение. Так, иранские силовые структуры годами используют оружие советского и российского производства. Во время предыдущих волн протестов фиксировалось применение автоматов типа "Калашников", снайперских винтовок "Драгунова", пулеметов ПКМ, а также бронетехники — танков Т-72 и бронетранспортеров, приспособленных для действий в городских условиях. Часть этой техники со временем была модернизирована именно для внутренних операций безопасности.

Отдельное внимание журналисты обращают на недавние поставки оружия, например: в конце 2025 года Россия передала Ирану партию бронированных автомобилей Spartak MRAP, которые разрабатывались для длительных городских операций и защиты силовиков во время беспорядков. По мнению автора статьи, эти машины имеют усиленную защиту и предназначены для использования в сложных внутренних сценариях.

Более того, кроме оружия, по информации Foreign Policy, Иран получал от России транспортные вертолеты Ми-17, которые использовались для быстрой переброски подразделений сил безопасности и контроля ситуации во время массовых протестов.

Впрочем, решающим направлением сотрудничества стала сфера контроля информации. Следовательно, во время нынешних протестов иранские власти заблокировали гражданским мобильную связь и международный доступ, а вот государственные ресурсы, банковские сервисы и официальные платформы оставили работать. Предполагают, что к таким действиям чиновники пришли, чтобы лишить протестующих возможности скоординироваться.

Как пишет Foreign Policy, такая схема стала возможной благодаря российской помощи в создании систем цифрового контроля. Речь идет о технологиях глубокой проверки интернет-трафика, которые позволяют властям видеть, какими приложениями пользуются люди, выявлять VPN и выборочно ограничивать работу мессенджеров. С их помощью можно замедлять или блокировать именно те сервисы, через которые организовываются протесты, не отключая связь полностью.

Как Россия помогает блокировать связь в Иране

В материале отмечается, что к внедрению этих решений были привлечены российские телекоммуникационные поставщики, в частности компания Protei. Они помогали иранским операторам разворачивать системы перехвата и мониторинга связи, которые интегрируются с работой силовых структур. Это позволяет не только отслеживать активность в сети, но и выявлять ячейки координации протестов.

Также автор статьи добавляет, что Россия передала Ирану опыт применения средств радиоэлектронной борьбы. Системы вроде "Красуха" и "Мурманск" могут использоваться для осложнения работы спутниковой связи и GPS. Хотя такие средства не "выключают" интернет полностью, они снижают стабильность альтернативных каналов связи, в частности спутниковой.

Кроме технической и военной поддержки, Россия предоставляет Ирану также дипломатическое прикрытие. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Москва может сдерживать или заблокировать международные инициативы по усилению давления на Тегеран и настаивать на том, что события в стране являются ее внутренним делом, отмечает издание.

В то же время, как отмечает Foreign Policy, возможности России в этом кризисе остаются ограниченными. В случае прямой эскалации между Ираном и Соединенными Штатами пространство для действий Москвы резко сузилось бы, а скрытые механизмы поддержки стали бы менее эффективными.

При таком развитии событий Россия, вероятно, и в дальнейшем избегала бы открытого военного вмешательства, но могла бы усилить помощь другими способами — активизировать поставки вооружений, расширить обмен информацией и политическую поддержку. В то же время даже эти шаги, по мнению автора материала, позволили бы лишь выиграть время и не способны кардинально повлиять на будущее иранского режима.

"Россия делает ставку на то, что многоуровневая, скрытая поддержка позволит удержать иранский режим на плаву достаточно долго, чтобы избежать катастрофического сценария. Это просчитанная ставка, сформированная не столько уверенностью в репрессиях, сколько страхом потерять еще одного партнера. Сработает ли она — остается неизвестным. Очевидно лишь то, что Москва все острее осознает цену бездействия в случае эскалации кризиса, даже несмотря на рост рисков более глубокого вовлечения", — говорится в заметке.

Напомним, что, по информации Reuters, военное вмешательство США в Иран на фоне массовых беспорядков может произойти в течение ближайшего времени.

Также издание CBS News писало, что по меньшей мере 12 тысяч человек могли погибнуть в результате протестов в Иране, а по отдельным подсчетам эта цифра может достигать более 20 тысяч.