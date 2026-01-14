Протесты в Иране: США могут провести военное вмешательство в ближайшие 24 часа, — Reuters

По данным инсайдеров Reuters, военное вмешательство США в Иран на фоне массовых беспорядков может произойти в течение ближайших 24 часов. Тем временем Тегеран пригрозил атакой на американские военные базы в регионе.

О вероятной подготовке США к вмешательству в протесты в Иране пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников. По их словам, военное вмешательство Штатов "выглядит вероятным, а один из инсайдеров добавил, что оно может произойти в ближайшие сутки.

В свою очередь анонимный израильский чиновник заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение о вмешательстве в Иран, однако масштабы и сроки еще точно не известны.

Американский чиновник, который также пожелал остаться анонимным, объяснил вывод части персонала с ключевых баз в регионе как "меру предосторожности", необходимую из-за роста напряженности.

Відео дня

По словам журналистов, в Катаре также заявили, что сокращение войск на крупнейшей авиабазе США в регионе, Аль-Удейд, "осуществляется в ответ на текущую региональную напряженность".

При этом анонимный высокопоставленный иранский чиновник сказал агентству Reuters, что власти Ирана просили союзников США в регионе предотвратить военное вмешательство Вашингтона.

"Тегеран уведомил страны региона, от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы, если США будут атаковать Иран", — сказал инсайдер.

Он добавил, что были приостановлены прямые контакты между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

Журналисты отметили, что кроме передовой штаб-квартиры Центрального командования в Аль-Удейде в Катаре США имеют штаб-квартиру Пятого флота своих Военно-морских сил в Бахрейне и войска по всему региону.

Протесты в Иране: что известно

Массовые протесты в Иране начались в ночь на 1 января из-за стремительного роста инфляции в стране. 7 января СМИ сообщали, что митингующие взяли под контроль первый город — Абданан в провинции Илам.

По информации CBS News, по состоянию на 13 января по разным оценкам реальное количество жертв протестов в Иране может составлять не менее 12 тысяч человек или даже достигать 20 тысяч.

13 января президент США Дональд Трамп призвал иранцев захватывать государственные учреждения в стране и заявил, что "помощь на подходе".

14 января три дипломата сообщили Reuters, что на фоне угроз Ирана американские военные покидают авиабазу Аль-Удейд в Катаре.