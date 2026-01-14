Протести в Ірані: США можуть провести військове втручання в найближчі 24 години, — Reuters

За даними інсайдерів Reuters, військове втручання США в Іран на тлі масових заворушень може відбутися протягом найближчих 24 годин. Тим часом Тегеран пригрозив атакою на американські військові бази в регіоні.

Про ймовірну підготовку США до втручання в протести в Ірані пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на двох неназваних європейських чиновників. За їхніми словами, військове втручання Штатів "виглядає імовірним, а один з інсайдерів додав, що воно може відбутися наступної доби.

Своєю чергою анонімний ізраїльський чиновник заявив, що президент США Дональд Трамп, імовірно, вже ухвалив рішення про втручання в Іран, однак масштаби та терміни ще точно не відомі.

Американський чиновник, який також побажав залишитися анонімним, пояснив виведення частини персоналу з ключових баз у регіоні як "запобіжний захід", необхідний через зростання напруженості.

За словами журналістів, в Катарі також заявили, що скорочення військ на найбільшій авіабазі США в регіоні, Аль-Удейд, "здійснюється у відповідь на поточну регіональну напруженість".

При цьому анонімний високопоставлений іранський чиновник сказав агентству Reuters, що влада Ірану просила союзників США у регіоні запобігти військовому втручанню Вашингтона.

"Тегеран повідомив країни регіону, від Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів до Туреччини, що американські бази в цих країнах будуть атаковані, якщо США атакуватимуть Іран", — сказав інсайдер.

Він додав, що було призупинено прямі контакти між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом.

Журналісти зауважили, що крім передової штаб-квартири Центрального командування в Аль-Удейді в Катарі США мають штаб-квартиру П'ятого флоту своїх Військово-морських сил у Бахрейні та війська по всьому регіону.

Протести в Ірані: що відомо

Масові протести в Ірані розпочалися в ніч на 1 січня через стрімке зростання інфляції в країні. 7 січня ЗМІ повідомляли, що мітингувальники взяли під контроль перше місто — Абданан у провінції Ілам.

За інформацією CBS News, станом на 13 січня за різними оцінками реальна кількість жертв протестів в Ірані може становити щонайменше 12 тисяч людей або навіть сягати 20 тисяч.

13 січня президент США Дональд Трамп закликав іранців захоплювати державні установи в країні та заявив, що "допомога на підході".

14 січня три дипломати повідомили Reuters, що на тлі погроз Ірану американські військові залишають авіабазу Аль-Удейд у Катарі.