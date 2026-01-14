Американські військові залишають авіабазу Аль-Удейд у Катарі на тлі погроз Ірану

Це найбільша на Близькому Сході база США, на якій розміщено понад 10 тисяч військових. Дипломати заявили, що це не евакуація, а "зміна позицій".

Деяким військовослужбовцям було рекомендовано покинути американську військову авіабазу Аль-Удейд у Катарі до вечора середи, повідомили агентству Reuters три дипломати, на тлі попереджень Вашингтона про можливе втручання для захисту протестувальників в Ірані.

Трамп обіцяв протестувальникам в Ірані допомогу

"Це всього лише зміна позицій, а не наказ про евакуацію", — заявив один із дипломатів. Дипломат додав, що йому невідомо про будь-яку конкретну причину "зміни пози".

Минулого року, більш ніж за тиждень до того, як США почали авіаудари по Ірану, частина військовослужбовців США та їхніх родин також були евакуйовані з американських баз на Близькому Сході. Після американських атак у червні Іран завдав ракетного удару по базі в Катарі.

Також превентивних заходів, побоюючись можливих ударів з боку Ірану по цілях на ізраїльській території, вживає влада Ізраїлю.

Урядовий літак Ізраїлю "Кнаф Ціон" (реєстрація 4X-ISR, "Борт номер 1") вранці 14 січня здійснив виліт з авіабази Неватім у Негеві. Пункт його призначення невідомий.

Раніше високопоставлений іранський чиновник повідомив, що Тегеран попередив країни регіону про можливість нанесення ударів по американських військових базах у разі нападу з боку Вашингтона, після того як президент Дональд Трамп пригрозив втрутитися у справи Ірану.

Водночас Арабські держави на чолі з Саудівською Аравією попросили владу США утриматися від нанесення ударів по Тегерану, повідомила 13 січня газета The Wall Street Journal, посилаючись на чиновників із країн Перської затоки.

Країни заявили про це Вашингтону після того, як США попередили, що їм слід бути готовими до ударів по Ірану.

Представники Саудівської Аравії, Оману і Катару заявили Білому дому, що спроба повалити іранський режим спричинить потрясіння на нафтових ринках і зрештою зашкодить економіці США. Країни побоюються, що удари по Ірану можуть порушити рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Представники Саудівської Аравії вже запевнили офіційний Тегеран, що не братимуть участі в потенційному конфлікті і не дозволять Сполученим Штатам використовувати свій повітряний простір для нанесення ударів по Ірану.

США розглядають кілька варіантів дій щодо Ірану через те, що в країні придушують протести. У Білому домі не уточнювали, що саме планується. При цьому США закликають американців і громадян країн-союзниць покинути Іран. Президент США Дональд Трамп закликав протестувальників в Ірані не здаватися і повідомив, що "допомога вже в дорозі". Журналісти підрахували, що Трамп обіцяв допомогу сім разів за останні два тижні і погрожував завдати удару по Ірану, якщо там будуть вбивати учасників мітингів. Але їх було вбито, а удару так і не було завдано.

Режим буквально топить протести в Ірані в крові

Нагадаємо, антиурядові протести в Ірані почалися наприкінці грудня 2025 року. За даними правозахисних груп, під час силового придушення демонстрацій загинули від кількох сотень до кількох десятків тисяч людей. Деяких із протестувальників засудили до смертної кари. У соцмережах з'являються шокуючі фото і відео з лікарень і моргів Ірану, де десятки тіл убитих лежать на підлозі.

За оцінками джерел, щонайменше 12 тисяч людей могли загинути, а за окремими підрахунками ця цифра може сягати понад 20 тисяч. Щоб передати ці дані, іранським активістам довелося проїхати сотні миль, бо в Ірані інтернет відключений.

Нагадаємо, з кінця 2021 року Росія витратила на іранську військову техніку суму, еквівалентну більш ніж 4 мільярдам доларів. Іран продав РФ сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, приблизно 500 інших балістичних ракет малої дальності та приблизно 200 зенітних ракет.