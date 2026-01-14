Американские военные покидают авиабазу Аль-Удейд в Катаре на фоне угроз Ирана

Это крупнейшая на Ближнем Востоке база США, на которой размещено более 10 тысяч военных. Дипломаты заявили, что это не эвакуация, а "смена позиций".

Некоторым военнослужащим было рекомендовано покинуть американскую военную авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды, сообщили агентству Reuters три дипломата, на фоне предупреждений Вашингтона о возможном вмешательстве для защиты протестующих в Иране.

Трамп обещал протестующим в Иране помощь

"Это всего лишь смена позиций, а не приказ об эвакуации", — заявил один из дипломатов. Дипломат добавил, что ему неизвестно о какой-либо конкретной причине "изменения позы".

В прошлом году, более чем за неделю до того, как США начали авиаудары по Ирану, часть военнослужащих США и их семей также были эвакуированы с американских баз на Ближнем Востоке. После американских атак в июне Иран нанес ракетный удар по базе в Катаре.

Відео дня

Также превентивные меры, опасаясь возможных ударов со стороны Ирана по целям на израильской территории, принимают власти Израиля.

Правительственный самолет Израиля "Кнаф Цион" (регистрация 4X-ISR, "Борт номер 1") утром 14 января совершил вылет с авиабазы Неватим в Негеве. Пункт его назначения неизвестен.

Ранее высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Тегеран предупредил страны региона о возможности нанесения ударов по американским военным базам в случае нападения со стороны Вашингтона, после того как президент Дональд Трамп пригрозил вмешаться в дела Ирана.

При этом Арабские государства во главе с Саудовской Аравией попросили власти США воздержаться от нанесения ударов по Тегерану, сообщила 13 января газета The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников из стран Персидского залива.

Страны заявили об этом Вашингтону после того, как США предупредили, что им следует быть готовыми к ударам по Ирану.

Представители Саудовской Аравии, Омана и Катара заявили Белому дому, что попытка свергнуть иранский режим вызовет потрясения на нефтяных рынках и в конечном итоге навредит экономике США. Страны опасаются, что удары по Ирану могут нарушить движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Представители Саудовской Аравии уже заверили официальный Тегеран, что не будут участвовать в потенциальном конфликте и не разрешат Соединенным Штатам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.

США рассматривают несколько вариантов действий в отношении Ирана из-за того, что в стране подавляют протесты. В Белом доме не уточняли, что именно планируется. При этом США призывают американцев и граждан стран-союзниц покинуть Иран. Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране не сдаваться и сообщил, что "помощь уже в пути". Журналисты подсчитали, что Трамп обещал помощь семь раз за последние две недели и грозился нанести удар по Ирану, если там будут убивать участников митингов. Но они были убиты, а удар так и не был нанесен.

Режим буквально топит протесты в Иране в крови

Напомним, антиправительственные протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года. По данным правозащитных групп, в ходе силового подавления демонстраций погибли от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч человек. Некоторых из протестующих приговорили к смертной казни. В соцсетях появляются шокирующие фото и видео из больниц и моргов Ирана, где десятки тел убитых лежат на полу.

По оценкам источников, по меньшей мере, 12 тысяч человек могли погибнуть, а по отдельным подсчетам эта цифра может достигать более 20 тысяч. Чтобы передать эти данные, иранским активистам пришлось проехать сотни миль, потому что в Иране интернет отключен.

Напомним, с конца 2021 года Россия потратила на иранскую военную технику сумму, эквивалентную более чем 4 миллиардам долларов. Иран продал РФ сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, около 500 других баллистических ракет малой дальности и приблизительно 200 зенитных ракет.