"Нет доказательств": МАГАТЭ не обнаружила создание ядерного оружия Ираном, — Гросси

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеют доказательств того, что Иран создает ядерное оружие или хотя бы имеет структурированную программу по производству такого вооружения.

Однако серьезное беспокойство вызывают запасы обогащенного урана, которые хранил Тегеран, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В своих докладах о ядерной программе Ирана я высказывался очень четко и последовательно: хотя нет доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, его большие запасы обогащенного урана, близкого к оружейному, и отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезное беспокойство", — написал Гросси.

Он уточнил, что именно поэтому в своих предыдущих докладах не мог указать, что ядерная программа Ирана имеет мирный характер.

"По этим причинам в моих предыдущих докладах указано, что пока Иран не предоставит МАГАТЭ помощь в решении нерешенных вопросов по гарантиям, Агентство не сможет предоставить заверения, что ядерная программа Ирана имеет исключительно мирный характер", — подчеркнул Гросси.

Відео дня

Пост Гросси Фото: Скриншот

Напомним, 2 марта Иран заявил об атаке на главный ядерный объект страны.

Фокус также писал о том, что "Росатом" эвакуирует сотрудников с иранской АЭС "Бушир".