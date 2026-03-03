"Росатом" эвакуирует сотрудников с иранской АЭС "Бушир": какая причина и что говорят в МАГАТЭ

Российская госкорпорация "Росатом" сообщила о вывозе работников с атомной станции "Бушир" в Иране. Ранее там РФ возводила новый ядерный блок для нужд Тегерана.

Глава российской корпорации Алексей Лихачев сообщил, что Москва продолжает поддерживать контакт со специалистами на упомянутом ядерном объекте. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Руководитель "Росатома" указывает, что на станции находилось 639 атомщиков из РФ, с которыми поддерживается ежечасная связь. По его словам, сейчас они работают в штатном режиме.

Впоследствии агентство "Интерфакс" процитировало слова Лихачева, который сообщил об остановке строительных работ на станции. Он указывает, что в "Росатоме" посоветовали работникам из России "не выходить из своих поселений" и "не находиться на открытых пространствах".

"В связи с ведением боевых действий против Ирана пока сложно прогнозировать дальнейший ход событий", — отметил он.

Также гендиректор "Росатома" добавил, что сейчас уже было эвакуировано 94 детей работников из РФ, а также весь вспомогательный персонал. Сейчас, по словам российского чиновника, которого цитирует ТАСС, планируется дополнительная эвакуация 150-200 человек.

Что говорят в МАГАТЭ

В то же время Международное агентство по атомной энергии сообщает, что после удара США и Израиля по ядерному объекту в иранском городе Натанз серьезной ядерной катастрофы не наблюдается.

"На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ теперь может подтвердить недавнее повреждение входных зданий подземного завода по обогащению топлива в Натанзе (FEP). Ожидается, что радиологических последствий не будет, и дополнительного влияния на сам завод, который уже был серьезно поврежден в июне [2025], не обнаружено", — говорится в заявлении Агентства.

Заявление МАГАТЭ о ядерном объекте в Натанзе. Агентство пока не комментировало заявление РФ об АЭС "Бушер "а

Пока МАГАТЭ не прокомментировало информацию об остановке работы АЭС "Бушер". На момент публикации материала Агентство не подтвердило заявление российской госкорпорации.

Ранее Тегеран признал, что США серьезно повредили ядерные объекты. Глава МИД Аббас Арагчи отметил, что атака США нанесла "большой и серьезный" ущерб.

Впоследствии сообщалось, что Иран заявил об атаке на главный ядерный объект страны. Тегеран сообщил о поражении ядерного объекта в городов Натанз, а МАГАТЭ изучает последствия повреждений после атаки.