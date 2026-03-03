"Росатом" евакуює співробітників з іранської АЕС "Бушир": яка причина та що кажуть в МАГАТЕ

Російська держкорпорація "Росатом" повідомила про вивезення працівників з атомної станції "Бушир" в Ірані. Раніше там РФ зводила новий ядерний блок для потреб Тегерана.

Глава російської корпорації Олексій Ліхачов повідомив, що Москва продовжує підтримувати контакт із фахівцями на згаданому ядерному об'єкті. Про це повідомляє агенція ТАСС.

Керівник "Росатому" вказує, що на станції перебувало 639 атомників із РФ, з якими підтримується щогодинний зв’язок. За його словами, наразі вони працюють в штатному режимі.

Згодом агенція "Интерфакс" процитувала слова Ліхачова, який повідомив про зупинку будівельних робіт на станції. Він вказує, що в "Росатомі" порадили працівникам із Росії "не виходити зі своїх поселень" та "не перебувати на відкритих просторах".

"У зв’язку з веденням бойових дій проти Ірану наразі складно прогнозувати подальший перебіг подій", — зазначив він.

Також гендиректор "Росатома" додав, що наразі вже було евакуйовано 94 дітей працівників з РФ, а також весь допоміжний персонал. Наразі, за словами російського чиновника, якого цитує ТАСС, планується додаткова евакуація 150-200 осіб.

Що кажуть в МАГАТЕ

Водночас Міжнародна агенція з атомної енергії повідомляє, що після удару США та Ізраїлю по ядерному об'єкту в іранському місті Натанз серйозної ядерної катастрофи не спостерігається.

"На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ тепер може підтвердити нещодавнє пошкодження вхідних будівель підземного заводу з збагачення палива в Натанзі (FEP). Очікується, що радіологічних наслідків не буде, і додаткового впливу на сам завод, який уже був серйозно пошкоджений у червні [2025], не виявлено", — йдеться в заяві Агенції.

Заява МАГАТЕ про ядерний об'єкт у Натанзі. Агенція поки не коментувала заяву РФ про АЕС "Бушер"а

Наразі МАГАТЕ не прокоментувало інформацію про зупинку роботи АЕС "Бушер". На момент публікації матеріалу Агенція не підтвердила заяву російської держкорпорації.

Раніше Тегеран визнав, що США серйозно пошкодили ядерні об'єкти. Глава МЗС Аббас Арагчі відзначив, що атака США завдала "великої і серйозної" шкоди.

Згодом повідомлялося, що Іран заявив про атаку на головний ядерний об'єкт країни. Тегеран повідомив про ураження ядерного об'єкта в міст Натанз, а МАГАТЕ вивчає наслідки пошкоджень після атаки.