"Немає доказів": МАГАТЕ не виявила створення ядерної зброї Іраном, — Гроссі

Спеціалісти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не мають доказів того, що Іран створює ядерну зброю чи бодай має структуровану програму з виробництва такого озброєння.

Проте серйозне занепокоєння викликають запаси збагаченого урану, які зберігав Тегеран, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"У своїх доповідях про ядерну програму Ірану я висловлювався дуже чітко і послідовно: хоча немає доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, його великі запаси збагаченого урану, близького до збройового, та відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння", — написав Гроссі.

Він уточнив, що саме через це у своїх попередніх доповідях не міг вказати, що ядерна програма Ірану має мирний характер.

"З цих причин у моїх попередніх доповідях зазначено, що доки Іран не надасть МАГАТЕ допомогу у вирішенні невирішених питань щодо гарантій, Агентство не зможе надати запевнення, що ядерна програма Ірану має виключно мирний характер", — наголосив Гроссі.

Пост Гроссі

