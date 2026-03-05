Баку вимагає вибачень від Тегерана: для чого Іран міг атакувати Азербайджан

Глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов у розмові зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі заявив, що Баку очікує від Ірану вибачень у зв'язку з атакою на аеропорт у Нахічевані.

У МЗС Азербайджану також зажадали від Ірану в найкоротші терміни роз'яснень за підсумками розслідування, а також вжиття необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому, повідомляє Minval Politika.

Джейхун Байрамов підкреслив, що атаки на територію Азербайджану суперечать нормам і принципам міжнародного права і сприяють зростанню напруженості в регіоні.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Тегеран має вибачитися за "мерзенний акт терору" і що "ті, хто його вчинив, мають бути негайно притягнуті до відповідальності".

При цьому Іран заперечує, що його дрон "Шахед" залетів на територію Азербайджану. Але глава МЗС Ірану водночас запевнив свого колегу з Баку, що він "стурбований" і розслідування все-таки триває.

У тій же доповіді йдеться про те, що Аббас Арагчі також "вказав на роль Ізраїлю в подібних атаках з метою спотворення громадської думки і руйнування хороших відносин Ірану з сусідами".

А тим часом Кабмін Азербайджану заявив про рішення призупинити рух вантажних транспортних засобів через держкордон з Іраном. А маршрут через Азербайджан тимчасово заблоковано для громадян Ірану.

"Посольство Азербайджану в Тбілісі заявило, що для отримання відповідного дозволу потрібно щонайменше десять днів. Відповідно, використовувати цей маршрут неможливо", — йдеться в заяві іранського посольства.

Зазначається, що громадяни Ірану можуть повернутися на батьківщину через територію Вірменії та Туреччини.

Чому Іран міг атакувати Азербайджан

Водночас експерти Sky News зазначають, що удар іранського дрона по Азербайджану підвищує ймовірність поширення бойових дій за межі Близького Сходу.

Досі Іран здебільшого завдавав ударів по Ізраїлю та американських базах на Близькому Сході, але Азербайджан, як відомо, не є місцем розташування американських баз, що викликає питання про причини нападу на нього.

Азербайджан зайняв нейтральну позицію в близькосхідному конфлікті, але останнім часом налагодив тісніші зв'язки з Ізраїлем і адміністрацією Дональда Трампа.

Азербайджан також є великим покупцем ізраїльської зброї, тоді як Ізраїль імпортує значні обсяги азербайджанської нафти. Вважається також, що дві країни тісно співпрацюють у сфері розвідки.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про удар Ірану по аеропорту в Азербайджані.

Тим часом 4 березня Туреччина повідомила про перехоплення балістичної ракети Ірану, яка прямувала на захід через повітряний простір Іраку та Сирії. З'ясувалося, що ракету збили сили НАТО у східному Середземномор'ї.