Баку требует извинений от Тегерана: для чего Иран мог атаковать Азербайджан

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что Баку ожидает от Ирана извинений в связи с атакой на аэропорт в Нахичевани.

В МИД Азербайджана также потребовали от Ирана в кратчайшие сроки разъяснений по итогам расследования, а также принятия необходимых мер для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем, сообщает Minval Politika.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что атаки на территорию Азербайджана противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Тегеран должен извиниться за "гнусный акт террора" и что "те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности".

При этом Иран отрицает, что его дрон "Шахед" залетел на территорию Азербайджана. Но глава МИД Ирана при этом заверил своего коллегу из Баку, что он "обеспокоен" и расследование все-таки ведется.

В том же докладе говорится, что Аббас Арагчи также "указал на роль Израиля в подобных атаках с целью искажения общественного мнения и разрушения хороших отношений Ирана с соседями".

А тем временем Кабмин Азербайджана заявил о решении приостановить движение грузовых транспортных средств через госграницу с Ираном. А маршрут через Азербайджан временно заблокирован для граждан Ирана.

"Посольство Азербайджана в Тбилиси заявило, что для получения соответствующего разрешения требуется минимум десять дней. Соответственно, использовать этот маршрут невозможно", – говорится в заявлении иранского посольства.

Отмечается, что граждане Ирана могут вернуться на родину через территорию Армении и Турции.

Почему Иран мог атаковать Азербайджан

При этом эксперты Sky News отмечают, что удар иранского дрона по Азербайджану повышает вероятность распространения боевых действий за пределы Ближнего Востока.

До сих пор Иран в основном наносил удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, но Азербайджан, как известно, не является местом расположения американских баз, что вызывает вопрос о причинах нападения на него.

Азербайджан занял нейтральную позицию в ближневосточном конфликте, но в последнее время наладил более тесные связи с Израилем и администрацией Дональда Трампа.

Азербайджан также является крупным покупателем израильского оружия, в то время как Израиль импортирует значительные объемы азербайджанской нефти. Считается также, что две страны тесно сотрудничают в сфере разведки.

Напомним, Фокус подробно писал про удар Ирана по аэропорту в Азербайджане.

Между тем 4 марта Турция сообщила о перехвате баллистической ракеты Ирана, которая направлялась на запад через воздушное пространство Ирака и Сирии. Выяснилось, что ракету сбили силы НАТО в восточном Средиземноморье.